Un país de Europa renueva su poderío militar: compras y construcciones lo preparan para una Tercera Guerra Mundial

Una nación que pertenece a la Unión Europea atraviesa un programa de inversiones en defensa que lo busca ubicar a la vanguardia en el viejo continente.

Ejército de España. Foto: Reuters/Stoyan Nenov

El fantasma de una posible Tercera Guerra Mundial o simplemente una escalada de tensión entre países de Europa tiene en alerta al viejo continente. En este marco, una nación dio un paso adelante y reforzó sus capacidades militares, con valiosas compras para modernizarse y demostrar que es un actor fuerte ante un hipotético conflicto.

Se trata de España, que modernizó su flota de combate con una serie de adquisiciones que buscan ubicarlo como un país con poderío militar.

El Ejército de España. Foto: Reuters/Sergio Perez

Submarinos, fragatas, buques de intervención subacuática y cazaminas forman parte de la renovada flota del país que integra la Unión Europa.

El plan para modernizar la flota de combate de España

Según anunció Antonio Piñeiro, el jefe del Estado Mayor (AJEMA), los programas del ejército español tienen la construcción de 23 buques, además de la modernización de otros 14 para que puedan estar óptimos.

España tiene uno de sus proyectos más ambiciosos en carrera: la construcción de 4 submarinos de la serie S-80. Uno de ellos, el Isaac Peral, ya está en operaciones hace tiempo, luego de que fue entregado a finales de 2023.

El Ejército de España podría no estar preparado para afrontar una amenaza bélica. Foto: Unsplash

El segundo, el S-82 Narciso Monturiol, salió al agua el pasado julio, mientras que su entrega final está pactada para el 2026. El cronograma lo completan el S-83 Cosme García y el S-84 Mateo García de los Reyes en 2028 y 2030, respectivamente.

Por otro lado, la Armada de España avanza con cinco fragatas F-110, además de unos barcos multimisión con capacidades de guerra antiaérea, antisubmarina y de superficie.

Con respecto a estas embarcaciones, la primera será entregada en abril de 2028, mientras que el resto será una por año hasta 2032.

Además, también atravesarán un proceso de modernización las cinco fragatas que están en vigencia.

España actualmente también cuenta con seis buques de acción marítima (BAM). Como si fuera poco, agregarán otros dos con mejores características operativas, en el marco de un proyecto de 550 millones de euros.

Para 2026, la Armada podría sumar también un buque de intervención subacuática que actuará bajo una profundidad de 3000 metros.

Entre las compras e inversiones también aparece la adquisición de un Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC), que contará con un presupuesto de 650 millones de euros.

El objetivo es que esté operativo en 2030, tras la aprobación del Consejo de Ministros en el pasado mayo.