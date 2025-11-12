Listos para la Tercera Guerra Mundial: un importante grupo de países moderniza sus fuerzas aéreas con 200 aviones de combate

“Profundizaremos nuestra cooperación para lograr una capacidad conjunta de planificación y ejecución de operaciones aéreas”, indicaron las naciones en un comunicado.

Avión de combate de la Fuerza Aérea de Suecia. Foto: REUTERS

En un contexto marcado por las crecientes tensiones entre potencias que podrían desencadenar en una Tercera Guerra Mundial, un grupo de países acordaron crear fuerzas aéreas capaces de realizar operaciones conjuntas para atender las necesidades existentes tanto en tiempos de paz como en situaciones de emergencia.

Esta idea surgió tras la reciente reunión de ministros de la Cooperación de Defensa nórdica (Nordefco), a la que asistieron los titulares de este ramo de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca y la ministra de Exteriores de Islandia, así como la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska.

“Planificación y ejecución”

“Profundizaremos nuestra cooperación para lograr una capacidad conjunta de planificación y ejecución de operaciones aéreas en los países nórdicos. Esto es fundamental para reforzar la disuasión y la defensa de la OTAN en el Ártico”, señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

Häkkänen resaltó que los Estados nórdicos “avanzaron mucho” en su cooperación en materia de defensa y afirmó que entre todos dispondrán de más de 200 aviones de combate de nueva generación a principios de la próxima década.

“Mientras tanto, aún queda trabajo por hacer para que las operaciones combinadas e integradas a través de las fronteras sean posibles en todas las situaciones”, reconoció el finlandés y afirmó: “En el actual panorama de seguridad, es muy importante mejorar la movilidad militar entre los países nórdicos”.

Respecto a la cooperación en cuestión de material de defensa, los ministros nórdicos decidieron seguir reforzando la capacidad industrial nórdica en la producción de municiones para reforzar la seguridad del suministro, según el comunicado.

El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska. Foto: @anttihakkanen

Por primera vez desde la creación de Nordefco en 2009, también estuvieron presentes en la reunión los jefes del Estado Mayor de todos los países nórdicos excepto Islandia, que no cuenta con un Ejército.

Cabe recordar que los cinco países nórdicos intensificaron su cooperación en materia de defensa desde noviembre del año pasado, cuando firmaron una carta de intenciones sobre corredores armonizados de movilidad militar en la región.