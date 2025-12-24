Antes de la Navidad, León XIV aseguró que la reconciliación es “un regalo más valioso que cualquiera que se pueda comprar”

El sumo pontífice habló días atrás frente a jóvenes del movimiento Acción Católica en el Vaticano. Allí, instó a hacer las paces con personas cercanas antes de la Navidad.

Audiencia del papa León XIV en el Vaticano. Foto: Reuters (Remo Casilli)

El papa León XIV pidió que la Navidad sea una buena oportunidad para realizar las paces con las personas cercanas. Las palabras del sumo pontífice se dieron en un encuentro presencial con jóvenes del movimiento Acción Católica en el Vaticano.

Según su visión, la reconciliación resulta “un regalo más valioso que cualquiera que se pueda comprar”.

El Papa León XIV en Turquía. Foto: REUTERS

Entre las actividades de los últimos días, el pontífice también mencionó que seguirá la agenda de reformas de su predecesor, Francisco, con el objetivo de que la Iglesia católica del mundo sea más inclusivo.

Durante su discurso anual de Navidad frente a los cardenales del Vaticano, indicó que Francisco, fallecido en abril, fue una “voz profética” que se esforzó por crear “una Iglesia alegre, acogedora para todos y atenta a los más pobres”.

El religioso argentino, que dirigió la Iglesia de 1.400 millones de miembros durante 12 años, aprovechó a menudo su discurso anual de Navidad con los cardenales para lanzar críticas mordaces a su labor. En varios discursos largos a lo largo de los años, enumeró lo que él llamó las “dolencias” y “enfermedades” de la burocracia central del Vaticano, conocida como la curia romana.

El Papa León XIV en Turquía. Foto: EFE.

León, que tiene un estilo más diplomático que su predecesor, habló sólo durante 15 minutos y no ofreció tales reproches, pero repitió muchos asuntos centrales del papado de Francisco.

El papa advirtió en contra de “caer en la rigidez o la ideología” en la aplicación de las enseñanzas de la Iglesia y dijo que la compleja estructura del Vaticano “no debe pesar o frenar el progreso” de su trabajo.

Asimismo, lamentó que los conflictos interpersonales empañen a veces el funcionamiento del Vaticano.

El papa León XIV y su mensaje para que el mundo deponga las armas. Foto: Reuters.

“Observamos con decepción que ciertas dinámicas -vinculadas al ejercicio del poder, al deseo de prevalecer o a la búsqueda de intereses personales- tardan en cambiar”, señaló León. “Nos preguntamos entonces: ¿es posible ser amigos en la curia romana?”.

León abogó por “una curia romana cada vez más misionera, en la que las instituciones, los cargos y las tareas se conciban a la luz de los grandes desafíos eclesiales, pastorales y sociales de hoy, y no sólo para garantizar la administración ordinaria”.