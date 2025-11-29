Videos exclusivos: así fue la visita del Papa León XIV a Turquía, su primer viaje como sumo pontífice

Canal 26 accedió a imágenes exclusivas de la importante visita del Papa a Turquía, en conmemoración de los 1.700 años del Concilio de Nicea que se celebró allí.

El Papa León XIV en Turquía. Foto: REUTERS

El Papa León XIV está en Turquía desde este pasado jueves, un viaje que también incluirá al Líbano y que había sido mentado por el Papa Francisco, pero que finalmente no pudo realizar.

Se trata de su primer viaje internacional como sumo pontífice, que incluye una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, para luego volar al Líbano, en medio de los problemas que enfrenta Medio Oriente. Resulta todo un gesto que indica cómo quiere plantear su pontificado.

El Papa León XIV en Turquía. Foto: EFE.

Su recepción en Turquía fue con los honores pertinentes tanto de militares, el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, y una comitiva.

Llegada del Papa León XIV desde Estambul a Iznik. Video: Canal 26.

“Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo una abundancia de paz y prosperidad”, escribió el Papa en el libro de honor del mausoleo, según notificó el Vaticano.

Llegada del Papa León XIV desde Estambul a Iznik. Video: Canal 26.

Lo que sí llamó la atención es que -a diferencia de lo que hicieron sus predecesores, Benedicto XVI en 2006 y Francisco en 2014- León XVI también entró en la Mezquita Azul de Estambul, pero no ha tenido un momento de oración.

Eso sí, como indica la cultura islámica, el Papa debió descalzarse para poder entrar en esta Mezquita.

¿Por qué el Papa eligió el pueblo turco de Iznik como su primer viaje internacional?

A 385 kilómetros de Ankara y 139 de Estambul se levanta Iznik, una pequeña ciudad del noroeste de Turquía, mundialmente famosa por los cristianos por haber sido nombrada en otro tiempo como Nicea.

En la actualidad tiene una población poco superior a los 44.000 habitantes. Las antiguas murallas de Nicea aún se conservan en la región.

El nombre de la urbe cambió debido a la conquista otomana del año 1331 y adoptó su actual nombre turco, Iznik.

La ciudad data del 316 a. C. y el motivo central de la visita de León XIV es para conmemorar los 1.700 años del Concilio de Nicea, con un llamado a la unidad de los cristianos. Hay que tener en cuenta que en Turquía predomina el Islam, y la gran mayoría de su población se identifica como musulmana.

El Papa León XIV llega a la Iglesia de los períodos ortodoxos. Video: Canal 26.

La importancia del Concilio de Nicea

Los 1.700 años que recuerdan aquel 325 a. C. fueron el motivo central de la visita del Papa a Iznik. Se trató del primer concilio ecuménico (la iniciativa para unir a las diferentes iglesias y denominaciones cristianas) de la Iglesia, que fue convocado por el emperador Constantino para discutir acerca de la naturaleza de Jesús y unificar la fe.

Entre los principales puntos que se establecieron a partir de este concilio fue definir a Cristo como “de una sola sustancia” con el Padre, es decir, su calidad de divino, además de establecer la fecha de la Pascua.

Asimismo, se aprobaron 22 cánones o normas que rigen la vida de la Iglesia, abordando diversos asuntos de disciplina y organización.

Tal como lo planteó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el viaje sirve para subrayar “el diálogo y la unidad entre cristianos, la cercanía a comunidades católicas forjadas por siglos de historia, afectadas por tragedias y tensiones, y la paz, un tema que ha preocupado profundamente al Papa desde su primera aparición en el mundo y a lo largo de estos siete meses de pontificado”.

Por tanto, la visita del Papa León XIV a Iznik se resume como una forma de recordar la importancia de este concilio, que fue un momento crucial donde se unificaron las raíces judeo-cristianas con la cultura grecorromana y se consolidaron las bases doctrinales del cristianismo que hoy conocemos.