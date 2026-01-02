Reducen la jornada laboral en todo el país: desde cuándo se trabajará menos por el mismo sueldo

Las empresas y empleados comienzan a revisar cómo se reordenarán las rutinas laborales y cuál será el nuevo límite de horas permitido por la ley.

Un cambio, que lleva años avanzando, está a punto de completarse. Esta medida afecta a millones de trabajadores de un importante país sudamericano, modifica la forma en que se organiza la semana laboral y promete alterar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sin tocar el salario ni los derechos adquiridos.

Se trata de Colombia, que en 2026 pondrá en marcha la etapa final de la reducción de la jornada laboral semanal, un proceso establecido por la Ley 2101 de 2021 y aplicado de manera gradual tanto en el sector público como en el privado.

Con la llegada de este último tramo, empresas y empleados comienzan a revisar cómo se reordenarán las rutinas laborales y cuál será el nuevo límite de horas permitido por la ley.

Cuántas horas se trabajarán desde 2026

A partir de julio de 2026, la jornada laboral máxima en Colombia quedará fijada en 42 horas semanales. Este será el tope definitivo previsto por la normativa y marcará el cierre del proceso de reducción gradual.

La disminución del tiempo de trabajo no impacta en el salario mensual ni en los beneficios legales, ya que la modificación se aplica únicamente sobre la cantidad de horas y no sobre la remuneración.

La regulación alcanza tanto al sector público como al privado y mantiene vigentes las obligaciones vinculadas a descansos, licencias y condiciones pactadas en cada contrato.

Cómo se implementó la reducción de la jornada laboral

Para facilitar la adaptación de trabajadores y empleadores, la ley estableció un cronograma escalonado que se aplicó de manera progresiva:

2023: jornada máxima de 47 horas semanales

2024: reducción a 46 horas

2025: límite de 44 horas semanales desde julio

2026: jornada definitiva de 42 horas semanales desde julio

Este esquema fue definido a partir del diálogo entre el Gobierno, los sectores empresariales y los gremios, con el objetivo de evitar impactos negativos en la actividad económica.

Cómo se pueden distribuir las 42 horas semanales

La normativa permite que el total de horas se distribuya en cinco o seis días a la semana, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador y se garantice al menos un día de descanso obligatorio.

También se habilita la organización de turnos sucesivos, de forma temporal o permanente, siempre que cada turno no supere las seis horas diarias ni las 36 horas semanales, en los casos previstos por la ley.

Esta flexibilidad busca que las empresas puedan adaptar sus esquemas de trabajo a sus necesidades operativas, sin exceder los límites legales.

Excepciones y condiciones especiales

La legislación contempla situaciones particulares en actividades consideradas insalubres o peligrosas, donde el Gobierno puede disponer una reducción adicional de la jornada con base en evaluaciones técnicas.

En el caso del trabajo adolescente, se mantienen las restricciones vigentes:

Jóvenes de 15 a 17 años : hasta seis horas diarias y 30 horas semanales, con jornada permitida hasta las 6:00 p. m.

Mayores de 17 años: hasta ocho horas diarias y 40 horas semanales, con límite hasta las 8:00 p. m.

Estos límites continúan vigentes y no se modifican con la reducción general de la jornada laboral.