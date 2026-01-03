“Son horas decisivas”: el mensaje de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela en 2024

Edmundo González Urrutia utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al pueblo de Venezuela tras la captura a Nicolás Maduro.

Edmundo González Urrutia, opositor del régimen de Nicolás Maduro. Foto: Reuters.

Edmundo González Urrutia realizó un posteo a través de sus redes sociales en el marco de la captura a Nicolás Maduro en Venezuela por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. El presidente electo en 2024 del país caribeño dijo que “son horas decisivas” tras replicar un mensaje de María Corina Machado.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra Nación”, escribió el exembajador de Venezuela en Argentina entre 1998 y 2002. Al igual que otros líderes políticos venezolanos en contra de Maduro, González Urrutia venía manifestándose en sus redes sociales sobre esta situación.

Por su parte, María Corina Machado lanzó: "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes cometidos contra los venezolanos y los ciudadanos de muchos otros países". Además, dijo que “llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa".

Así se llevaron a Nicolás Maduro de Venezuela: la foto inédita que publicó Trump tras el operativo de EEUU

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela tras un operativo militar de Estados Unidos en el país caribeño, hecho que generó un impacto en Sudamérica y a nivel mundial. A través de la red social Truth, Donald Trump filtró una foto del líder venezolano a bordo de un avión.

Tras el operativo militar realizado por Estados Unidos. Foto: Cuenta de Truth de Donald Trump

Por lo que se puede observar en la imagen, Nicolás Maduro fue capturado con vendas en los ojos, llevaba una botella de agua entre sus manos y estaba vestido con un joggin y una campera deportiva de color gris. “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump.