Marco Rubio dijo que Estados Unidos utilizará “múltiples palancas de presión” si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas”

El secretario de Estado norteamericano recalcó que Washington mantendrá una “postura de vigilancia constante” sobre el proceso de transición.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Foto: Reuters.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este domingo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con los actuales líderes de Venezuela tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque advirtió que la relación dependerá exclusivamente de las acciones que tome el nuevo mando en Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE

Durante una entrevista de la cadena CBS News, el funcionario norteamericano dejó en claro que Washington mantendrá una postura de vigilancia constante sobre el proceso de transición iniciado tras el operativo militar del sábado.

“Múltiples palancas de presión”

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, sentenció Rubio, marcando la hoja de ruta de la administración de Donald Trump para el futuro inmediato del país caribeño.

El secretario de Estado evitó dar detalles sobre acuerdos específicos, pero fue tajante respecto a las consecuencias de un posible incumplimiento de las expectativas estadounidenses.

Donald Trump durante el operativo de detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: via REUTERS

“Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión”, añadió, sugiriendo que las sanciones y la presencia operativa en la región siguen vigentes como mecanismos de control.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de reorganización del poder en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la salida de Maduro hacia una prisión federal en Nueva York.

Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela Foto: REUTERS

Con esta postura, Washington busca asegurar que el vacío de poder dejado por el líder chavista sea ocupado por una conducción que responda a los criterios de “justicia y libertad” promovidos por la Casa Blanca, bajo la amenaza latente de profundizar el aislamiento económico y diplomático si el rumbo político no satisface los intereses de la región.