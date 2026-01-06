Vacunación infantil: Estados Unidos redujo de 17 a 11 el número de inyecciones obligatorias en niños

En concordancia con la política de estado de Trump, ahora la vacunación infantil reduce su obligatoriedad en ciertas inyecciones. La medida fue tomada teniendo de ejemplo a algunos países escandinavos como Dinamarca en pos de darle una mayor libertad de elección a las familias y priorizar a algunos sectores vulnerables

Vacunación de menores. Foto: NA.

El Gobierno de Donald Trump decidió modificar el calendario de vacunación obligatoria infantil y reducir de 17 a 11 las inyecciones. En este marco, cuatro vacunas pasarán a ser voluntarias: la de la gripe, la hepatitis A, la del rotavirus y la enfermedad meningocócica.

La decisión fue del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y será instrumentada por recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Marca así un giro sin precedentes en la historia médica del país del norte.

Robert F. Kennedy Jr.

Cuáles son los fundamentos de la decisión

Kennedy afirmó en un comunicado: “Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y restaura la confianza en la salud pública”. Además, todo el Departamento de Salud justificó la medida tomando como referencia al calendario de vacunación de Dinamarca.

Por otro lado, expertos médicos creen que, sin un debate público ni una revisión transparente de los datos, la medida pone en riesgo a los niños estadounidenses. Esta “guía” de salud que requiere un mínimo de cantidad de vacunas para que los menores asistan a las escuelas o guarderías públicas del país sufre un gran cambio.

El secretario de Salud volvió a defender su decisión: “Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado".

Vacunación. Foto: Ministerio de Salud.

Sin embargo, cada Estado mantiene su potestad de definir sus propios calendarios de vacunación por el sistema de gobernanza federal que sostienen los Estados Unidos.

Qué otras voces fueron escuchadas

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es la agencia federal líder en los Estados Unidos para la protección de la salud pública, que recopila datos, desarrolla estrategias y responde a brotes de enfermedades. Influyen significativamente en las decisiones de cada Estado a la hora de definir su calendario de vacunas y recomendarán ahora que las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica sean aplicadas solo a personas de alto riesgo o por recomendación médica, en vez de como práctica estándar.

Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, advirtió que “el calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales”.

Vacunación en niños

Por otro lado, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, buscó llevar seguridad a las familias estadounidenses al declarar que “ninguna familia perderá acceso a las vacunas” y que este nuevo marco “fortalece a padres y médicos para tomar decisiones individualizadas dependiendo del riesgo, a la vez que mantiene una fuerte protección contra enfermedades graves".