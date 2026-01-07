María Corina Machado reiteró su intención de gobernar Venezuela: “Estamos dispuestos a servir a nuestro pueblo”

La líder opositora venezolana calificó el arresto de Nicolás Maduro como un “paso importante hacia el restablecimiento de la prosperidad, el Estado de derecho y la democracia en Venezuela”.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: REUTERS

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, reiteró que su equipo tiene la capacidad para conducir al país en el futuro, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponga dudas sobre su posible liderazgo.

“El pueblo de Venezuela eligió. Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado”, señaló en diálogo con CBS Evening News.

Machado afirmó que su país fue “tomado por un sistema narcoterrorista criminal” respaldado por grupos guerrilleros y adversarios de Estados Unidos como Irán y Cuba, y que “existe el temor de que estos grupos se resistan a una transición pacífica”.

Pese a ello, cree que “una amplia mayoría de los militares y la policía en Venezuela también apoyan una transición ordenada hacia la democracia”.

Machado declaró que todavía no habló con Trump este año y afirmó que los venezolanos le están “muy agradecidos” y envió un mensaje para el presidente de EEUU: “Confíe en el pueblo venezolano”.

Además, calificó el arresto de Maduro como un “paso importante hacia el restablecimiento de la prosperidad, el Estado de derecho y la democracia en Venezuela”.

Sin embargo, consideró que el país todavía no llegó a ese punto, ya que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, jugó un papel clave en la corrupción de Maduro, sirviendo como “el principal enlace” entre el país sudamericano, Rusia e Irán.

“Todo el mundo en Venezuela y en el exterior sabe perfectamente quién es ella y el papel que desempeña”, afirmó la líder del partido Vente Venezuela.

María Corina Machado y su alineamiento con Donald Trump

Durante la entrevista, Machado afirmó que en un futuro, Venezuela “no solo será un aliado de seguridad para Estados Unidos, sino también un país próspero”, permitiendo el regreso a casa de millones de venezolanos abandonaron su tierra.

Además, afirmó que apoya el regreso de las compañías petroleras estadounidenses a Venezuela, respaldando la iniciativa de Trump.

Sobre el cierre de la charla, Machado señaló que los remanentes del gobierno de Maduro y cualquier grupo violento en el país serán “neutralizados”.

“Me atrevo a decir que no hay otra sociedad en este hemisferio tan cohesionada y unida como la venezolana”, afirmó y sumó: “Más del 90% de nuestra población desea lo mismo. Queremos vivir con respeto, dignidad, justicia y oportunidades”.