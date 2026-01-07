No es Costa Rica: el país de Latinoamérica con la fuerza militar más débil de la región

Esta nación ocupó el puesto 136 de 145 países totales en el ranking de Global Firepower 2025.

El país de Latinoamérica con la fuerza militar más débil de la región. Foto: archivo. Foto: REUTERS

En lugar de un ejército convencional, hay un país de América Latina que depende de cuerpos de seguridad como la policía y fuerzas especializadas para mantener el orden interno y proteger sus fronteras, lo que limita significativamente su capacidad bélica frente a otros países de la región.

En ese contexto, el ranking Global Firepower 2025 es una clasificación de los países del mundo según su poderío militar. Este índice -que evalúa el ejército, tecnología, presupuesto de defensa, logística y geografía de 145 países-, ubicó a un país latinoamericano en una posición realmente baja.

La clasificación que monitorea el poder militar total de cada nación determinó que Panamá ocupa el puesto 136 de 145 países, situándolo como el estado con menor capacidad bélica de toda Latinoamérica.

Bandera de Panamá. Foto: Unsplash.

Como consecuencia de la disolución de las Fuerzas de Defensa de Panamá en 1990, tras la invasión de Estados Unidos en 1989 que llevó al derrocamiento del dictador Manuel Noriega, el país centroamericano no posee tanques de guerra, artillería autopropulsada ni sistemas de artillería de cohetes.

En 1994, la Constitución de Panamá incluyó la prohibición de establecer un ejército permanente, consolidando su carácter civil. De este modo, en lugar de contar con un ejército convencional, el país mantiene cuerpos de seguridad dedicados a la defensa interna y la seguridad pública.

Cuál es el país con la fuerza militar más imponente de América Latina

Brasil lidera la lista de los países latinoamericanos con mayor poderío militar, ocupando el puesto 11 a nivel mundial. Su arsenal incluye 294 tanques, 22,464 vehículos blindados, 109 unidades de artillería autopropulsada, 412 piezas de artillería remolcada y 38 sistemas de artillería de cohetes.

El Ejército de Brasil. Foto: Unsplash.

Este despliegue militar coloca a Brasil por encima de otras naciones de la región, como México, Argentina y Perú, consolidándose como la mayor potencia bélica de América Latina en 2025.

Asimismo, Brasil es la economía más importante de América Latina y forma parte de bloques como BRICS(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Estos datos, sumados al poderío de su Ejército, le permite desempeñar un rol clave en la estabilidad regional y proyectar poder más allá de sus fronteras estableciendo una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la presencia territorial en zonas estratégicas.

Una de las grandes ventajas de Brasil es su capacidad de producción militar nacional: desarrolla aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles con estándares internacionales.

Según el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390, y ha iniciado pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero en su tipo en la región.

Cerca del 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que reduce la dependencia de importaciones y refuerza la autosuficiencia bélica.