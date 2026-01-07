Un país vecino de Argentina refuerza su lucha contra el crimen organizado: compró aviones militares para combatir el narcotráfico

Se trata de dos aeronaves modelo A-29 Super Tucano, que se sumarán a otros cuatro aviones del mismo modelo adquiridos al fabricante brasileño Embraer.

Avión militar A-29 Super Tucano. Foto: Embraer

En medio de crecientes tensiones en América Latina, un país vecino de la Argentina anunció que recibirá nuevos aviones de última generación, los cuales serán utilizados en operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Según informó este miércoles el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, el país recibirá en marzo próximo dos aeronaves A-29 Super Tucano, que se sumarán a otros cuatro aviones del mismo modelo adquiridos al fabricante brasileño Embraer.

“Tenemos el anuncio de la entrega de la empresa Embraer, en marzo”, indicó a la agencia EFE González, y agregó que el Gobierno paraguayo le pagó a la compañía unos 105 millones de dólares por los seis aviones.

El pasado 30 de junio, Paraguay recibió los primeros cuatro Super Tucano en una ceremonia en la que participó el presidente Santiago Peña.

“Hito en la inversión en defensa y seguridad”

“La misión es el control del espacio aéreo y con eso conseguir evitar el vuelo de aeronaves irregulares del crimen organizado”, sostuvo el ministro González.

La compra de los Super Tucano es considerada por la Presidencia de Paraguay como “un hito en la inversión en defensa y seguridad después de 38 años”, ya que la última vez que el país compró naves Tucano a Brasil fue en 1987.

El Ejecutivo en Asunción entonces que las nuevas naves “son efectivas en operaciones de apoyo a fuerzas terrestres”, también se usan para la formación de pilotos en técnicas de combate, en maniobras aéreas y “están equipadas para interceptar aeronaves no autorizadas”.

El 23 de julio de 2024, Embraer, el tercer mayor fabricante de aeronaves del mundo, anunció en un comunicado la venta de seis de sus aviones a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

Paraguay también adquiere radares de largo alcance

En esta ocasión, el ministro señaló que las cuatro aeronaves se utilizan actualmente en operativos de “control del espacio aéreo”, una tarea que reconoció aún tiene “muchas limitaciones” debido, según dijo, a que sus dos radares de fabricación israelí son “de corto alcance”.

Los radares israelíes fueron “revitalizados” por un monto de 1,08 millones de dólares, agregó.

No obstante, González destacó que la vigilancia del espacio aéreo se reforzará con la llegada de radares de largo alcance de fabricación estadounidense, que Paraguay adquirió por unos 45 millones de dólares.

Afirmó que el plazo de entrega es de 30 meses, contados “a partir de la firma del contrato, que se realizó en enero de 2025”.