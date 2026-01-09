Rusia despliega misiles hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia: serían “imposibles de interceptar”

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que el sistema de misiles balísticos Oreshnik entró en servicio de combate en Bielorrusia, tras una ceremonia oficial y análisis satelital que ubican los lanzadores en una base estratégica.

Rusia anunció el despliegue del nuevo sistema de misiles hipersónicos Oreshnik. Foto: X/@RusiaInforma

Una noticia que tiene impacto internacional por la situación actual de las dificultades estratégicas y las tensas relaciones entre los países: el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el sistema de misiles balísticos hipersónicos de alcance intermedio Oreshnik ha entrado oficialmente en servicio de combate en Bielorrusia.

Esto marca un nuevo capítulo de colaboración entre Rusia y Bielorrusia. De hecho, el pasado 30 de diciembre, se llevó a cabo una ceremonia oficial en territorio bielorruso para señalar el inicio del estado operativo del sistema.

“Se celebró una ceremonia solemne en la República de Bielorrusia para que la unidad equipada con el sistema de misiles móviles Oreshnik asumiera el servicio de combate. La bandera de las Fuerzas de Misiles Estratégicos fue izada tras finalizar el ritual militar de puesta en servicio”, indicó el ministerio ruso.

A fines de diciembre, el Ministerio de Defensa bielorruso difundió un video del despliegue del Oreshnik, mostrando una ceremonia de izado de bandera con tropas rusas y columnas de vehículos trasladándose hacia posiciones de campo, cubiertas con redes de camuflaje.

Misiles hipersónicos Oresnick. Video: X/@Orlando71156528

Sin embargo, en las imágenes no se observaron claramente los lanzadores TEL (Transportador, Erector, Lanzador), generando dudas sobre si los misiles ya se encuentran en el país o si están en otras instalaciones.

¿Dónde estarían ubicados el nuevo sistema de misiles hipersónicos Oreshnik?

Análisis satelital realizado por expertos en armamento estratégico sugiere que el sistema podría estar instalado en una antigua base aérea cercana a Krichev, en el este de Bielorrusia, a unos 300 kilómetros al suroeste de Moscú.

Según Jeffrey Lewis, del Middlebury Institute, y Decker Eveleth, de CNA, hay un “90% de certeza” de que los lanzadores móviles estarían emplazados allí, en un sitio con obras compatibles con una base de misiles estratégicos, incluyendo plataformas de hormigón y puntos ferroviarios de transferencia con medidas de seguridad.

Entretanto, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, confirmó el 18 de diciembre que el sistema ya estaba operativo, tras los ejercicios estratégicos conjuntos Zapad-2025, en los que se practicaron simulaciones de despliegue y uso de armas nucleares “no estratégicas”.

Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko. Foto: REUTERS.

El Oreshnik es un misil balístico hipersónico de alcance intermedio con capacidad para portar ojivas nucleares. Presentado públicamente a fines de 2024 y empleado en un ataque en Ucrania con carga no nuclear, el sistema ha sido calificado por Vladímir Putin como “imposible de interceptar”, destacando su elevada capacidad destructiva. Rusia ya cuenta con brigadas equipadas con este sistema, consolidando su arsenal estratégico y ampliando su presencia militar en Bielorrusia.