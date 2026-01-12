En todo el mundo se multiplican las manifestaciones en apoyo al movimiento de protesta en Irán. Foto: EFE

La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, elevó a al menos 538 la cifra de muertes por las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se fueron multiplicando por más de cien ciudades iraníes.

Esta organización opositora al régimen de los ayatolás indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad.

Brutal masacre en Irán: más de 530 muertos. Foto: via REUTERS

De acuerdo a esta organización afincada en Estados Unidos, el número de arrestos desde el pasado 28 de diciembre en Irán alcanzan ya las 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes.

Numerosas y multitudinarias manifestaciones se suceden por centenares de ciudades de Irán, donde no hay internet ni cobertura desde hace más de 72 horas y donde las protestas, surgidas en principio por la mala situación económica del país, devinieron en quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Irán afirma que los “alborotadores” son “terroristas entrenados”

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el Gobierno iraní “escucha” a los manifestantes y hace “todo lo posible” para resolver los problemas económicos que desencadenaron las protestas, al tiempo que diferenció a esos manifestantes de los “alborotadores y terroristas” que están protagonizando “disturbios”.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. Foto: Reuters/WANA.

“El enemigo ha traído terroristas entrenados al país”, dijo Pezeshkian, refiriéndose a Estados Unidos e Israel, países señalados por las autoridades iraníes como culpables de que las protestas se hayan vuelto más agresivas.

“Protestar es un derecho del pueblo y estamos obligados a responder a sus protestas, pero los disturbios y los ataques a lugares públicos, la quema de mezquitas y la quema del Libro de Dios son planes y conspiraciones de Estados Unidos e Israel”, dijo Pezeshkian.

La ONU insta a Irán evitar “la fuerza desproporcionada” en las protestas

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a Irán “abstenerse del uso de la fuerza innecesario o desproporcionado” tras superarse este domingo las 500 muertes por las protestas en el país persa, que comenzaron hace dos semanas contra la gestión económica.

Guterres está “impactado por los reportes de violencia y excesivo uso de la fuerza de las autoridades iraníes contra los manifestantes”, lo que ha “resultado en montones de muertes y muchos más heridos en días recientes”, indicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en una nota.

Manifestaciones en Irán. Foto: via REUTERS

“Todos los iraníes deberían poder expresar sus quejas pacíficamente y sin miedo. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica, como recoge el derecho internacional, deben respetarse y protegerse completamente”, manifestó.

Las víctimas en Irán se elevan mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera nuevas acciones militares contra el país por la violencia en las protestas.

Por su parte, el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, “tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos” de EE.UU e Israel en la región “serán objetivos legítimos”.