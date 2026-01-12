Liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

A partir de un operativo nocturno de este lunes, Venezuela liberó 24 presos políticos que estaban detenidos en los centros de La Crisálida y El Rodeo 1. Asimismo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario del país informó acerca de 116 “nuevas excarcelaciones” en las últimas horas de personas que vinculó con “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.

De los 24 liberados confirmados se encuentran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros

Si se tienen en cuenta los 24 liberados más los 116 que anunciaron, de todos modos en Venezuela aún permanecen en condición de presos políticos más de 650 personas.

La exigencia para que se liberen a todos los presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

Además, tras más de un año y medio de prohibición, las autoridades venezolanas encabezadas por el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez luego de la captura por parte de los Estados Unidos de Nicolás Maduro, habilitaron este domingo 11 de enero que los presos políticos que permanecen en la cárcel El Rodeo I (donde está preso el gendarme argentino Nahuel Gallo) reciban visitas.

“Revisión integral de las causas” de los presos políticos en Venezuela

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela también informó que las 116 “nuevas excarcelaciones” responden a una “revisión integral de causas”.

“Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”, afirmó el Ministerio venezolano, en una ordenanza hecha por Delcy Rodríguez.

Estas 116 excarcelaciones se sumarían a las 187 que fueron otorgadas durante el mes de diciembre de 2025.

La liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

La noticia se da unos días después de que el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de personas.

Tanto organizaciones de derechos humanos como familiares de los detenidos celebraron las liberaciones, aunque aclaran que no son suficientes y reclaman por la puesta en libertad de la totalidad de los recluidos.