María Corina Machado en Estados Unidos. Foto: REUTERS

María Corina Machado aseguró, tras la reunión con Donald Trump, que el presidente de Estados Unidos está totalmente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos”.

La líder opositora venezolana lo expresó ante una multitud de seguidores venezolanos en la salida del Senado norteamericano.

María Corina Machado. Foto: EFE

La líder venezolana agregó que le aseguró a Trump “que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia.”

Además, informó que, durante el encuentro en la Casa Blanca, le “presentó” la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.

Venezolanos en las afueras del Senado de Estados Unidos para ver a Maria Corina Machado. Foto: REUTERS

Este jueves se produjo el primer encuentro entre Machado y Trump, después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro durante un ataque militar en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar supuestos cargos por narcotráfico.