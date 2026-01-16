Reformas en la Sagrada Familia. Foto: @sagradafamilia

Los operarios de la Sagrada Familia instalaron los cuatro brazos horizontales de la cruz que corona la Torre de Jesucristo, la más alta de la basílica de Gaudí, que ya encara la recta final.

Tras la colocación del brazo inferior, del núcleo central y de los dos primeros brazos horizontales entre octubre y noviembre de 2025, el monumental templo de Barcelona ha instalado el cuarto brazo horizontal, pocos días después de completar el tercero.

Como los otros, el cuarto brazo sigue la geometría de doble giro característica del conjunto, con una forma octogonal en el extremo interior, que conecta con el núcleo, y una forma cuadrada en el extremo exterior.

La Sagrada Familia colocó el cuarto brazo horizontal de la cruz que se está construyendo en su parte superior. Video: EFE.

Cada pieza tiene un peso aproximado de 12,8 toneladas y mide más de 4 metros en cada lado.

Con la instalación de este cuarto brazo se completa el conjunto, antes de la colocación del brazo superior y, en su interior, la escultura del ‘agnus dei’ (cordero de dios).

Una vez finalizada, la cruz hará 17 metros de altura y 13, 5 metros de ancho.

Reformas en la Sagrada Familia. Foto: @sagradafamilia

Como Gaudí quería que la cruz brillara de día y diera luz de noche, se han utilizado la cerámica blanca esmaltada y el vidrio, dos materiales que son resplandecientes y que al mismo tiempo resisten la exposición atmosférica.

La basílica barcelonesa ya es la iglesia más alta del mundo y aún le quedan unos metros por crecer: Cuando esté terminada la torre de Jesucristo, el punto más alto alcanzará los 172,5 metros.

La inauguración oficial de esta torre está prevista para junio de 2026, con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.