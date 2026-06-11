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El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica: cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

Mientras Washington advierte sobre la creciente presencia de empresas vinculadas a Pekín en proyectos clave, este corredor fluvial de 3.681 kilómetros sigue siendo fundamental para la salida de granos, minerales y productos industriales hacia los mercados globales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Hidrovía Paraguay-Paraná.
Hidrovía Paraguay-Paraná. Foto: Panorama Directo.
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La Hidrovía Paraguay-Paraná, uno de los corredores fluviales más importantes de América Latina, se transformó en un escenario de creciente disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Lo que durante décadas fue considerado principalmente una vía estratégica para el transporte de mercancías, hoy también es observado como una pieza clave en la competencia global por la influencia económica y logística en la región.

Con una extensión de 3.681 kilómetros, este sistema de navegación conecta el corazón productivo de Sudamérica con los principales mercados internacionales y resulta fundamental para las exportaciones de varios países del Cono Sur.

Hidrovía Paraguay-Paraná. Foto: Red Ruido.

Qué es la Hidrovía Paraguay-Paraná y por qué es vital para la economía regional

La Hidrovía Paraguay-Paraná es una red de navegación integrada por los ríos Paraguay y Paraná que permite el transporte de cargas desde zonas productivas del interior sudamericano hasta los puertos ubicados sobre el Atlántico.

Su importancia económica es enorme. A través de esta vía circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino y más del 85% de las exportaciones paraguayas. Gracias a su capacidad para movilizar grandes volúmenes de mercadería mediante barcazas y buques, reduce significativamente los costos logísticos en comparación con el transporte terrestre.

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Esta ventaja resulta clave para sectores como la agroindustria, que dependen de una logística eficiente para competir en los mercados internacionales. La hidrovía permite que productos provenientes de regiones alejadas de los puertos marítimos lleguen con mayor rapidez y menor costo a destinos de todo el mundo.

Empresas chinas en la hidrovía: por qué el Congreso de EE.UU. habla de “influencia maligna” en Sudamérica

El creciente interés de empresas vinculadas a capitales chinos en proyectos de infraestructura relacionados con la hidrovía despertó preocupación en Washington.

En los últimos años, compañías de origen chino participaron en distintos procesos vinculados al desarrollo portuario, obras de dragado y proyectos logísticos estratégicos en América del Sur. Esta situación llevó a legisladores estadounidenses a expresar inquietud sobre la posibilidad de que Pekín amplíe su influencia sobre una ruta considerada fundamental para el comercio regional.

Representantes del Congreso de Estados Unidos enviaron comunicaciones oficiales alertando sobre lo que describieron como una posible “influencia maligna” de empresas asociadas al gobierno chino en licitaciones clave para el mantenimiento y modernización de la vía navegable.

Para Washington, la hidrovía forma parte de una infraestructura crítica dentro del hemisferio occidental, mientras que para China representa una puerta de acceso estratégica a las materias primas y exportaciones sudamericanas.

Qué países conecta la Hidrovía Paraguay-Paraná y cómo articula la salida al Atlántico

La hidrovía conecta a cinco países: Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay. A través de esta extensa red fluvial, las regiones mediterráneas del continente logran acceder al océano Atlántico sin depender exclusivamente de corredores terrestres.

El sistema comienza en zonas del centro-oeste brasileño y atraviesa amplias regiones productivas paraguayas y argentinas hasta desembocar en el Río de la Plata. Desde allí, los buques continúan hacia rutas marítimas internacionales que conectan con América del Norte, Europa y Asia.

Esta integración convierte a la hidrovía en uno de los principales ejes de conectividad económica de Sudamérica y en una herramienta clave para la competitividad exportadora de la región.

Cuáles son los productos que viajan por este corredor fluvial y llegan a los mercados globales

La mayor parte de las cargas que transitan por la Hidrovía Paraguay-Paraná está compuesta por productos agroindustriales. Entre ellos sobresalen la soja, el maíz, el trigo, las harinas proteicas y los aceites vegetales, que tienen como destino mercados de todo el mundo.

Hidrovía Paraguay-Paraná. Foto: Radio Amanecer.

Además, por este corredor circulan minerales, combustibles, fertilizantes, productos industriales y cargas contenerizadas. La capacidad de transportar grandes volúmenes mediante convoyes de barcazas permite abastecer a puertos exportadores con costos competitivos.

Por esta razón, la hidrovía no solo es una infraestructura esencial para las economías de la región, sino también un activo estratégico en el tablero geopolítico global. En un contexto de creciente competencia entre Estados Unidos y China, el control y la influencia sobre esta ruta fluvial adquieren una relevancia que trasciende el comercio y se proyecta sobre la seguridad y la política internacional.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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