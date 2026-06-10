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El primer megapuerto inteligente del mundo está en Sudamérica: elimina hasta 12 días de viaje a los barcos y es admirado por China

El complejo COSCO SHIPPING Ports Limited opera bajo el concepto de “smart port” o puerto inteligente. Según estimaciones, la combinación tecnológica permite aumentar la productividad hasta un 50% respecto de los puertos tradicionales de la región.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Cosco Shipping coloca a Perú en competencia directa con algunos de los principales puertos internacionales.
Cosco Shipping coloca a Perú en competencia directa con algunos de los principales puertos internacionales. Foto: Data Portuaria
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La infraestructura, controlada por la compañía china COSCO SHIPPING Ports Limited, coloca a Perú en competencia directa con algunos de los principales puertos internacionales. Su característica más distintiva es la incorporación de tecnología de última generación que hasta hace pocos años parecía reservada para grandes terminales de Asia o Europa.

El complejo opera bajo el concepto de “smart port” o puerto inteligente. Vehículos eléctricos autónomos trasladan contenedores sin intervención humana, mientras que grúas automatizadas y redes de comunicación 5G coordinan gran parte de las operaciones logísticas. Según estimaciones difundidas por especialistas peruanos, esta combinación tecnológica permite aumentar la productividad hasta un 50% respecto de los puertos tradicionales de la región.

A ello se suman sistemas de reconocimiento facial y dispositivos de radiofrecuencia destinados a reforzar la seguridad de la carga y de los accesos. La automatización integral convierte a Chancay en uno de los puertos tecnológicamente más avanzados de América Latina.

El complejo COSCO SHIPPING Ports Limited de Perú opera bajo el concepto de “smart port” o puerto inteligente. Foto: Data Portuaria

La ubicación geográfica también juega un papel determinante. La bahía cuenta con aproximadamente 18 metros de calado, una profundidad que permite recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo, con capacidad para transportar hasta 24.000 contenedores. Hasta ahora, muchas de estas embarcaciones no podían operar en distintos puntos de la costa pacífica sudamericana debido a limitaciones de infraestructura.

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No solo China: qué otros países asiáticos tienen una vía directa con este megapuerto

Si bien el proyecto suele asociarse principalmente con la creciente influencia comercial de China en América Latina, el alcance estratégico de Chancay es mucho más amplio. El puerto está diseñado para convertirse en una plataforma logística capaz de conectar de manera directa a Sudamérica con varios de los principales mercados del Asia-Pacífico.

Entre los países que se benefician de esta nueva ruta se encuentran Japón y Corea del Sur, además de China. La nueva infraestructura reduce significativamente los tiempos de navegación a través del Pacífico sur y modifica la lógica de transporte que predominó durante décadas en la región.

El puerto está diseñado para convertirse en una plataforma logística capaz de conectar varios países de Sudamérica. Foto: Data Portuaria

Históricamente, buena parte de la carga sudamericana debía realizar escalas o utilizar rutas más extensas antes de cruzar el océano. Con Chancay, el tiempo promedio de viaje hacia Asia se reduce de 40 a 28 días, un ahorro cercano a las dos semanas que disminuye costos logísticos y mejora la competitividad de sectores exportadores, especialmente aquellos vinculados a productos perecederos como frutas, pescados y otros bienes agroindustriales.

La aparición de este nuevo polo logístico ya genera repercusiones en toda Sudamérica. Distintos análisis advierten que países como Chile enfrentan la necesidad de acelerar la modernización de puertos estratégicos como San Antonio y Valparaíso para mantener su competitividad. La capacidad de Chancay para atraer grandes buques está obligando a empresas navieras y operadores logísticos a reconsiderar rutas históricas y modelos de distribución regional.

Cómo impacta esta mega obra en la economía y el crecimiento poblacional de Perú

Los efectos económicos para Perú ya son visibles. Durante su etapa inicial, el proyecto aportó aproximadamente un 0,9% al Producto Bruto Interno nacional. Las proyecciones estiman que podría generar alrededor de 4.500 millones de dólares anuales, una cifra equivalente a casi el 2% del PBI peruano.

Las proyecciones estiman que el puerto de Chancay podría generar alrededor de 4.500 millones de dólares anuales. Foto: WE Educación Ejecutiva

La presión sobre la infraestructura urbana obliga a planificar nuevas inversiones en hospitales, viviendas, centros logísticos, servicios públicos y espacios turísticos para evitar un crecimiento desordenado. Especialistas sostienen que el éxito del proyecto dependerá no solo de su capacidad operativa, sino también de la respuesta del Estado y de los gobiernos locales para acompañar esta transformación.

Mientras el debate continúa, una conclusión parece consolidarse: Chancay no es simplemente un nuevo puerto. Es una infraestructura que tiene el potencial de reconfigurar el comercio del Pacífico sur, fortalecer la presencia económica de Asia en América Latina y alterar el equilibrio logístico de toda la región. El desafío para Perú será transformar esa ventaja estratégica en desarrollo sostenible, evitando que los beneficios económicos queden eclipsados por los costos ambientales o las controversias regulatorias.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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