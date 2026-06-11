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Escala la tensión en Medio Oriente: Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “gran dureza” este jueves

La amenaza tiene que ver con que los ataques contra Teherán se darán “esta misma noche”. Situación caótica en Oriente Medio.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Donald Trump advirtió "gran dureza" en sus ataques contra Irán.
Donald Trump advirtió "gran dureza" en sus ataques contra Irán. Foto: REUTERS
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Lamentablemente, las noticias de Medio Oriente vuelven a poner en el centro de la escena la palabra “ataque”, debido a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Washington lanzará fuego “con gran dureza” contra Irán “esta misma noche”.

Asimismo, entre sus amenazas, también el republicano citó que pronto Estados Unidos se hará con el control de la industria petrolera iraní, situación en la que ya sucedió algo similar en Venezuela, cuando Washington montó una operación militar para capturar al entonces presidente de la nación caribeña, Nicolás Maduro, acusado de liderar el narcotráfico en dicho país.

Donald Trump.
Donald Trump y la dura advertencia contra Irán. Foto: REUTERS

Irán advirtió que quedó “sin efecto” la tregua con EE.UU.

El gobierno iraní afirmó este jueves que los bombardeos realizados por Estados Unidos sobre objetivos en su territorio vaciaron de contenido el acuerdo de cese de hostilidades alcanzado el 8 de abril y advirtió que Washington será responsable de cualquier agravamiento de la crisis en Medio Oriente.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó las operaciones militares estadounidenses y las describió como acciones “ilegales y criminales”, al considerar que vulneran principios básicos del derecho internacional.

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“La agresión llevada a cabo por Estados Unidos en las últimas horas representa una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, así como de la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Además, ha dejado sin aplicación efectiva el alto el fuego acordado el pasado 8 de abril”, sostuvo la cancillería iraní.

La reacción de Teherán se produjo luego de una nueva ofensiva estadounidense contra instalaciones vinculadas a la estructura militar iraní. Desde la Casa Blanca argumentaron que los ataques responden a recientes acciones atribuidas a Irán en la zona del Golfo Pérsico, mientras que las autoridades iraníes rechazaron esas acusaciones y denunciaron una escalada injustificada por parte de Washington.

En ese contexto, el gobierno iraní señaló que Estados Unidos deberá afrontar las consecuencias derivadas de esta nueva fase de tensión. Si bien no anunció oficialmente la cancelación del entendimiento alcanzado en abril, consideró que los últimos acontecimientos dejaron al acuerdo sin vigencia real y ponen en duda la continuidad de cualquier intento de distensión entre ambas partes.

La tregua pactada el 8 de abril había permitido contener temporalmente un conflicto que durante semanas mantuvo en vilo a la región, tras una sucesión de ataques y represalias entre las partes. No obstante, el acuerdo comenzó a mostrar signos de fragilidad en las últimas semanas, en medio de denuncias mutuas por presuntas violaciones de los compromisos asumidos y crecientes cuestionamientos sobre su cumplimiento.

Marines de Estados Unidos en ofensiva sobre Irán.
Marines de Estados Unidos en ofensiva sobre Irán. Foto: @CENTCOM

En paralelo, continuaban las gestiones diplomáticas orientadas a construir un entendimiento más amplio que garantizara una reducción sostenida de las tensiones. Sin embargo, los recientes acontecimientos vuelven a poner en duda la viabilidad de esas negociaciones y elevan el riesgo de un nuevo deterioro de la situación regional.

Frente a este escenario, organismos internacionales y gobiernos de distintos países intensificaron sus llamados a la moderación. Tanto las Naciones Unidas como varios actores con influencia en Medio Oriente insistieron en la necesidad de retomar los canales de diálogo y evitar medidas que puedan profundizar el conflicto, ante el temor de que la crisis desemboque en una confrontación de mayores dimensiones.

Medio OrienteDonald TrumpEstados UnidosIrán
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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