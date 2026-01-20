Emmanuel Macron se presentó con lentes oscuros en Davos. Foto: REUTERS

La presentación de Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial de Davos estuvo marcada por una situación que llamó la atención de más de uno: el presidente de Francia dio su discurso portando unos espejados lentes de sol de aviador. Detrás de ellos se podía observar un enrojecimiento en su ojo derecho, consecuencia de un derrame ocular.

Si bien se trató de una causa médica que el propio jefe de Estado francés describió como “completamente inofensiva”, el episodio no pasó desapercibido en medio de crecientes tensiones con Donald Trump.

Por qué Emmanuel Macron usa gafas de aviador

Por indicación médica, Macron se ve obligado desde la semana pasada a utilizar lentes oscuros en distintas actividades. El martes, se presentó en Davos con la misma protección ocular.

Según medios franceses que citan a una fuente próxima, el mandatario “está usando anteojos por fotosensibilidad, mientras se resuelve el problema menor mencionado la semana pasada”.

El propio Macron se refrió públicamente a su llamativo aspecto. En su visita a la base aérea de Istres, expresó ante las fuerzas armadas francesas: “Por favor, disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es algo sin importancia. Basta con ver una referencia involuntaria al ‘Ojo del Tigre’. Para quienes capten la referencia, es una señal de determinación”.

Emmanuel Macron usó lentes oscuros durante su discurso en el Foro de Davos. Video: REUTERS

Con estas palabras, el presidente de Francia hizo referencia tanto a la célebre canción de Survivor popularizada por Rocky III como a Georges Clemenceau, referente durante la Primera Guerra Mundial.

Emmanuel Macron afirmó que “no hay que dejarse impresionar” por las amenazas de Estados Unidos

Durante su presentación este martes, el jefe del Elíseo afirmó que “no hay que dejarse impresionar” y que “hay que mantener la calma” frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, y a lo que parece el derrumbe del sistema multilateral que permitió mantener cierto orden en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

“Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación”, declaró a su salida del auditorio en el que momentos antes se había dirigido a los líderes que participan en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

“Hay que defender nuestros intereses, de Francia y de los europeos, y también nuestros principios y la paz”, añadió. Preguntado sobre si todavía se puede considerar a Trump “un aliado” cuando cada día lanza amenazas contra Europa, disparó: “Le corresponde a él dar la respuesta, aunque en efecto no es un comportamiento que corresponde a esa calificación”.

El mandatario francés reconoció que la OTAN “es una instancia debilitada si no somos coherentes”.