Trump amenaza a Macron para que se una a la Junta de la Paz:

Trump y Macron, ¿se quiebra la relación? Foto: Reuters.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su “cruzada” de paz y busca sumar adeptos a sus postulados, ya sea de manera cordial o con amenazas que socavan las economías de otros países. En ese sentido, tuvo un cruce dialéctico -o más bien una amenaza directa por parte del republicano- para con su par francés, Emmanuel Macron, si es que este último no quiere unirse a la Junta de Paz que Trump está organizando.

El “castigo” por la supuesta negativa de Macron de participar de este movimiento fue claro y contundente: Trump amenazó a Francia con imponerle un arancel del 200% a sus exportaciones de vinos y champagnes. Un golpe durísimo a uno de los fuertes de la economía francesa.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Trump y su amenaza concreta hacia Macron: “Nadie lo quiere”

Cuando fue consultado por periodistas acerca de la negativa de Macron de querer sumarse a la Junta de la Paz que lleva adelante Trump (a la que ya fue invitado Javier Milei, por ejemplo), el republicano no dudó en lanzar: “¿Dijo eso? Nadie lo quiere porque pronto dejará el cargo. Si se muestra hostil, le impondré un arancel del 200% a sus vinos y champanes, y se unirá".

Cabe recordar que Trump busca sumar adeptos para concretar sus planes de pacificar la región de la Franja de Gaza, luego de varios años de conflicto con Israel. Uno de los puntos centrales de esta junta sería la reconstrucción del enclave, para luego ampliarse hacia otras latitudes y conflictos internacionales.

¿Golpe a la economía francesa?: EE.UU. es el mayor mercado para el vino de Francia

No es menor el dato acerca de que Estados Unidos es el mayor mercado para el vino y otro tipo de bebidas francesas, con envíos por un valor que ronda los 3.800 millones de euros (en 2024), según notifica la agencia Reuters.

“El aumento de las amenazas dificultará la inversión en el sector y la toma de decisiones de las empresas”, sentenció Laurence Whyatt, director de investigación de bebidas europeas de Barclays.

¿Nuevas tensiones entre Francia y EE.UU.?

Las tensiones ya tenían lugar entre Trump y Macron luego de que el estadounidense publicase un mensaje de texto que le envió el francés donde lo invitaba a cenar en París para reunirse con Ucrania, Siria, Dinamarca y Rusia: “No entiendo lo que está haciendo con Groenlandia”, le escribió Macron a Trump.

Emmanuel Macron y Donald Trump. Foto: REUTERS.

Entretanto, se desarrolla el Foro Económico de Davos en Suiza, donde el republicano asiste y probablemente acepte mantener conversaciones bilaterales con muchos de los líderes presentes, más aún cuando ha amenazado a varios países con aranceles si es que siguen apoyando a Dinamarca en sus intenciones por retener Groenlandia. También ha caído en la bolsa de los castigos trumpistas Noruega, país al que el republicano acusa de no haber querido entregarle el Premio Nobel de la Paz, pese a que esa decisión no depende del gobierno escandinavo, sino más bien de un comité independiente en Oslo.

¿Cómo sería la Junta de la Paz de Donald Trump?

En un inicio, la Junta de la Paz está concebida para abordar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Para ello, Trump les está pidiendo a los países que deseen transformarse en miembros permanentes de esta junta que aporten 1.000 millones de dólares.

La idea del republicano sería avanzar primero en Gaza para luego inmiscuirse en otros conflictos internacionales, un papel que le correspondería a las Naciones Unidas, en teoría.

Donald Trump y sus intenciones de avanzar con la Junta de la Paz. Foto: EFE

Según el borrador inicial, Trump sería el presidente inaugural de esta junta y tendría autoridad sobre las decisiones relacionadas con la composición de la misma.

Respecto de la frase de Trump sobre Macron “Nadie lo quiere porque pronto dejará el cargo”, el republicano hizo referencia a que el mandato presidencial de cinco años del francés finaliza en mayo de 2027 y según lo que plantea la ley francesa, no puede ser reelecto para un tercer mandato consecutivo.