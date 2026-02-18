Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Javier Milei y Donald Trump tendrán un encuentro cara a cara este miércoles 18 de febrero en el marco del Consejo de la Paz, presidido por el primer mandatario estadounidense, al que se encuentran invitados dirigentes afines para la reconstrucción de Gaza. Mientras tanto, el Congreso argentino busca sesionar en ocasiones extraordinarias importantes leyes como la Reforma Laboral.

Milei participó de la creación del organismo en el Foro Económico Mundial de Davos donde estuvieron presidentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar, Egipto y Bahréin; Kazajstán y Uzbekistán; Indonesia y Vietnam; Turquía, Pakistán, Marruecos, Hungría, Kosovo y Paraguay. Trump quiere reemplazar en sus funciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Donald Trump en la presentación del Consejo de Paz en Davos. Foto: REUTERS

Milei en Estados Unidos: la agenda del presidente durante febrero y marzo 2026

La primera escala será en la capital estadounidense, donde el mandatario asistirá a la sesión inicial del Consejo de la Paz, el espacio promovido por Trump para debatir sobre seguridad internacional y conflictos globales, especialmente en Medio Oriente. Tras esa actividad, el presidente regresará a la Argentina y postergará su viaje a Mendoza, que formaba parte del llamado “Tour de la Gratitud”.

El foro generó apoyos y rechazos a nivel internacional: en América Latina solo confirmaron su presencia Argentina y Paraguay, mientras que Israel se sumó recientemente a la iniciativa, aunque su primer ministro no viajará. Desde Casa Rosada, destacan que la participación de Milei refuerza el vínculo político con la Casa Blanca y consolida un alineamiento explícito en materia de política exterior.

La segunda visita comenzará el 7 de marzo en Miami, donde Trump convocó a una cumbre de presidentes latinoamericanos de derecha para analizar el escenario regional y la influencia de China en el continente. Fueron invitados, entre otros, Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa y el encuentro será la primera cumbre regional promovida por el mandatario norteamericano desde el inicio de su nuevo mandato.

Reunión entre Donald Trump y Nayib Bukele en la Casa Blanca. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

Luego, Milei viajará a Nueva York para encabezar el “Argentina Week”, que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan y es organizado por la Embajada Argentina junto a bancos y fondos internacionales. Allí expondrá ante empresarios y referentes del sistema financiero sobre el rumbo económico, las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en el país.

Finalizada su intervención, el presidente argentino regresará a Buenos Aires y al día siguiente tiene previsto asistir a la asunción de José Antonio Kast en Santiago de Chile. En ese contexto, también invitó al gobernador Alfredo Cornejo a sumarse a la gira de marzo mientras Estados Unidos se consolida como el destino más frecuente de su política internacional y el principal eje de su estrategia de inserción global.