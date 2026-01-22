Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: REUTERS

El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta crecientes críticas tras dos accidentes ferroviarios fatales en cuestión de horas, con un balance provisional de 43 fallecidos y más de 150 heridos en una colisión que ya es uno de los peores desastres del sector en la historia de España. Mientras los familiares acuden a los hospitales para identificar a las víctimas, la investigación técnica se centra en el estado de las vías, pese a las inversiones millonarias recientemente anunciadas por el Ejecutivo.

La atención nacional y la rabia de los afectados se concentran en la localidad de Adamuz, donde los equipos de rescate trabajan entre vagones retorcidos y escombros. El operativo incluye maquinaria pesada y una fila de coches fúnebres, en una imagen que evidencia la magnitud de la tragedia ocurrida el domingo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marláska, advirtió que el recuento final de víctimas se confirmará una vez se levanten todos los vagones siniestrados.

La sombra de un segundo accidente y la crisis de confianza

La crisis se profundizó apenas un día después, el martes, cuando un tren de cercanías en Gélida (Cataluña) chocó contra los escombros de un muro derrumbado sobre las vías. Este incidente, que se cobró la vida del conductor, llevó a la suspensión total de los servicios ferroviarios catalanes a la espera de comprobaciones de seguridad. Dos siniestros consecutivos han puesto el foco en los controles y el compromiso con el mantenimiento de la red.

Ante las críticas por una posible falta de supervisión, el gobierno argumenta haber invertido 700 millones de euros en obras que, según su versión, concluyeron en mayo de 2025. Esta afirmación choca frontalmente con la realidad del accidente y genera escepticismo: “Los 700 millones de euros y en menos de un año ya tenés estos inconvenientes”.

El enigma técnico: ¿falló el sistema o la fnfraestructura?

Expertos consultados descartan inicialmente un error humano debido a los sistemas de seguridad automáticos. Especialistas en recorrido ferroviario señalan que estas líneas poseen un software de conducción “absolutamente seguro” que anula cualquier maniobra errónea del maquinista. Por lo tanto, la investigación técnica se dirige a examinar las condiciones de la vía en el momento del choque mortal.

“Todo está recayendo en el estado en que se encontraban las vías por donde transitaban estos trenes”, se afirma. Esta línea de investigación contrasta con la inversión pública declarada, creando un rompecabezas que los investigadores técnicos y las comisiones políticas tratarán de resolver por separado.

Una dolorosa espera y un futuro por reconstruir

Mientras, el dolor se traduce en un lento y arduo proceso de identificación de cuerpos por parte de las familias, en medio de una parálisis operativa en parte de la red nacional. La tragedia ha expuesto una fractura en la confianza pública hacia la gestión de la infraestructura crítica, una herida que va más allá de las cifras y que demandará respuestas claras y acciones contundentes.