China investiga a Zhang Youxia, su general más destacado. Foto: REUTERS

El Ejército chino informó este domingo que abrió una investigación contra el general de más alto rango del país, Zhang Youxia, por “desprestigiar” la autoridad del presidente Xi Jinping, de exacerbar los problemas de corrupción y por “dañar” los programas de preparación para combate real.

Un editorial publicado en el PLA Daily, el diario oficial del Ejército Popular de Liberación (EPL), apunta que las pesquisas anunciadas el sábado contra Zhang y también contra el jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central (CMC, máximo órgano dirigente del Ejército), Liu Zhenli, muestra que “la tolerancia en la lucha contra la corrupción no está permitida”.

China investiga a Zhang Youxia, su general más destacado. Foto: EFE

Zhang, de 75 años, es vicepresidente primero de la CMC, lo que lo ubica como “número 2″ militar del país con un rango tan solo por detrás del de Xi -que encabeza ese organismo- y también es uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).

“Zhang y Liu, como altos mandos del Partido y del Ejército, traicionaron profundamente la confianza que se depositó en ellos y pisotearon y menoscabaron gravemente el sistema de responsabilidad suprema que reside en el presidente de la CMC (Xi)”, apunta el texto, difundido también por la agencia oficial Xinhua.

El artículo acusa a ambos de “exacerbar los problemas políticos y de corrupción que amenazan la autoridad absoluta del Partido sobre las Fuerzas Armadas” y de “manchar la imagen y la autoridad de los líderes de la CMC”.

“Infligieron graves daños a los esfuerzos para reforzar la lealtad política en el Ejército, el entorno político del Ejército o la preparación general para el combate, lo que supone un grave impacto negativo para el Partido, el país y el Ejército”, agrega el documento.

China investiga a Zhang Youxia, su general más destacado. Foto: REUTERS

Zhang Youxia, un aliado histórico para Xi Jinping

El editorial también recalca el objetivo de las purgas militares de Xi Jinping: “Se demostró que, cuanto más lucha el Ejército contra la corrupción, más fuerte y puro se hace, con una mayor capacidad de combate. Si se erradica a fondo la corrupción, las Fuerzas Armadas serán más capaces y tendrán más confianza”.

El PLA Daily establece ese último supuesto de cara al centenario de la fundación del EPL a celebrarse en 2027, año en el que, según el Pentágono, Pekín buscará tener las capacidades para lanzar la invasión de Taiwán y cumplir así con el objetivo de lograr la “reunificación” de China con la isla.

En esa línea, Zhang era considerado como figura clave en los planes de Xi de modernizar las Fuerzas Armadas y también como el aliado castrense más cercano del presidente, en parte porque los padres de ambos, el general Zhang Zongxun y el vice primer ministro (1959-1965) Xi Zhongxun, lucharon juntos en la guerra civil que desembocó en la fundación de la República Popular China en 1949.

Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado sucesivas purgas en la cúpula de las Fuerzas Armadas, unos movimientos destinados tanto a combatir la corrupción entre sus filas como a reforzar la lealtad de los mandos castrenses al PCCh y a su liderazgo.