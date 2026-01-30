El Gobierno recomendó no viajar a Cuba “ante el deterioro de las condiciones de vida”:

El Gobierno recomendó no viajar a Cuba “ante el deterioro de las condiciones de vida”. Foto: Aerolíneas Argentinas.

El gobierno de Javier Milei realizó un comunicado oficial en el que recomendó hoy a los ciudadanos no viajar a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida”. El anuncio fue canalizado mediante el área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno este viernes 30 de enero y se dio en un contexto marcado por la declaración de “emergencia internacional” por parte del país caribeño en medio de tensiones con Estados Unidos.

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”, se indicó en el comunicado.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Pablo Quirno expuso que “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”.

Cabe resaltar que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró una “emergencia internacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que representa la nueva orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que busca impedir los envíos de petróleo a la isla.

Tensión en Irán: Cancillería recomendó no viajar y aconsejó a los argentinos que están en Medio Oriente

La Cancillería argentina lanzó una serie de recomendaciones para los argentinos que se encuentren en Medio Oriente en medio de la escalada de tensión y las protestas en Irán. Remarcaron que los gobiernos y autoridades de cada país constituyen las únicas fuentes oficiales de anuncios e informaciones y recomendaron a las personas mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades locales y seguir en todo momento sus indicaciones, así como también no viajar a Irán.

A su vez, dejaron en claro que las embajadas de la República Argentina en la región se mantienen en permanente contacto con la Cancillería y autoridades locales, siguiendo atentamente la situación. Estas acciones son consecuencia de la escalada del conflicto del gobierno de Irán y el de Estados Unidos. Donald Trump anunció que buscará una acción militar “rápida y decisiva” en la región y que “no quiere dejar pasar semanas para tomar una decisión”.