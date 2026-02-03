Ola polar en Cuba. Foto: EFE

Cuba registró una temperatura 0 grados en la localidad de Indio Hatuey, según el Instituto de Meteorología, lo que marca un récord histórico para el país.

El actual récord absoluto en la isla eran los 0,6 grados del 18 de febrero de 1996 en Bainoa.

Ola polar en Cuba. Video: EFE.

El notable descenso de las temperaturas en los últimos días se debe a la influencia sobre la isla de un sistema de altas presiones migratorias asociado a una masa de aire muy fría y seca de origen ártico, combinada con vientos débiles y poca nubosidad.

El efecto de esa situación fue un intenso descenso en los termómetros en todo el territorio cubano, con entre 11 y 14 grados, que en 28 estaciones meteorológicas registró valores por debajo de los 10 grados Celsius.

Ola polar en Cuba. Foto: EFE

Entre los reportes más significativos destacan Jagüey Grande (3,4 grados) y Playa Girón (5) y Aguada de Pasajeros (4,4) y Venezuela (5,1), en el centro del país. En la región este, usualmente más cálida, registaron mínimas inéditas en Jucarito (6,8) y Holguín (7,6).

La llegada de un nuevo frente frío el fin de semana último, acompañado de fuertes vientos y mareas, afectó principalmente a la costa norte del occidente de Cuba.