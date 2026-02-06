Se terminó la propina en cafés y restaurantes:

Se terminó la propina en cafés y restaurantes. Foto: Unsplash.

Con la llegada de los días lindos, la actividad en cafés, bares y restaurantes comienza a intensificarse. Las salidas se vuelven más frecuentes y el movimiento turístico se hace cada vez más visible.

En este escenario de mayor consumo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo mexicano encargado de proteger y promover los derechos de los consumidores, difundió una advertencia clave para quienes concurren a estos establecimientos: la propina no es obligatoria y no puede cobrarse de manera automática.

Desde el organismo señalaron que cualquier cargo adicional incluido en la cuenta sin el consentimiento del cliente constituye una práctica abusiva. Por ese motivo, recomendaron revisar con atención el ticket final y denunciar cualquier irregularidad detectada durante esta época de alta demanda.

Se terminó la propina en cafés y restaurantes. Foto: Unsplash.

La propina es voluntaria y no puede imponerse

Profeco recordó que la propina se entiende como una gratificación opcional, generalmente económica, que el consumidor decide otorgar en agradecimiento por un servicio recibido. Suele darse en actividades que implican atención directa, como restaurantes, bares, hoteles o servicios turísticos, pero no existe obligación legal de hacerlo.

En ese sentido, el organismo remarcó que ningún comercio puede condicionar la atención al pago de una propina ni sumarla directamente a la cuenta. Se trata de una decisión personal del cliente y no de un requisito para acceder al servicio.

El titular de Profeco, Iván Escalante, reforzó este mensaje al señalar que la propina surge como un gesto de reconocimiento por una atención destacada y que, cuando se impone, pierde su sentido original. Además, instó a los consumidores a reportar cualquier establecimiento que incluya este cargo sin autorización.

Se terminó la propina en cafés y restaurantes. Foto: Unsplash.

Qué establece la ley y cómo denunciar irregularidades

La Ley Federal de Protección al Consumidor respalda este criterio. En su artículo 10, prohíbe expresamente la aplicación de prácticas comerciales coercitivas, desleales o condiciones abusivas en la prestación de bienes y servicios.

Ante la detección de cobros indebidos, Profeco recomienda realizar la denuncia correspondiente a través del Teléfono del Consumidor o mediante correo electrónico, con el objetivo de prevenir abusos y proteger los derechos de los clientes.

Se terminó la propina en cafés y restaurantes. Foto Unsplash.

¿Cuánto se suele dejar de propina?

Aunque no es obligatoria, la propina es una costumbre extendida como reconocimiento adicional al personal que brinda el servicio. El monto queda siempre a criterio del consumidor.

De manera habitual, suele oscilar entre el 10% y el 15% del total de la cuenta, aunque no existe un porcentaje fijado por ley. El cliente puede optar por no dejar propina o, si lo desea, dar un monto mayor, como un 20% o un 30%, sin que ninguna de estas decisiones pueda ser cuestionada u obligada.