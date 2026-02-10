Air Canada suspende vuelos hacia Cuba. Foto: X/@igetredpilled

Air Canada, la principal aerolínea de Canadá, anunció este lunes la suspensión inmediata de todos sus vuelos comerciales hacia Cuba debido a la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la isla.

La medida, que entra en vigor de forma inmediata, responde a la inestabilidad del suministro de queroseno y a las advertencias emitidas por autoridades gubernamentales.

Cuba se queda sin combustible para sus aviones. Foto: X/@KarinaLMariani

Repatriación de canadienses desde Cuba

En un comunicado, la compañía explicó que en los próximos días enviará aviones sin pasajeros hacia territorio cubano con el objetivo de repatriar a cerca de 3.000 clientes que actualmente se encuentran en la isla y necesitan regresar a Canadá. Para garantizar estas operaciones, las aeronaves transportarán combustible adicional y, de ser necesario, realizarán paradas técnicas para repostar en terceros países.

Air Canada indicó que tomó la decisión tras recibir avisos oficiales sobre la situación del combustible de aviación en Cuba, la cual calificó de inestable y sujeta a cambios repentinos. El domingo, el Gobierno cubano alertó a las aerolíneas internacionales que operan en el país de que, a partir de este lunes, no contaría con combustible suficiente para atender los vuelos, atribuyendo la situación al asedio petrolero de Estados Unidos.

La aerolínea canadiense, una de las más importantes de Norteamérica, opera habitualmente un promedio de 16 vuelos semanales a cuatro aeropuertos cubanos: Jardines del Rey, en Cayo Coco; Frank País, en Holguín; Juan Gualberto Gómez, en Varadero; y Abel Santamaría, en Santa Clara. Estos servicios conectan la isla con las ciudades de Toronto y Montreal.

Crisis de combustible en Cuba. Foto: Reuters (Norlys Perez)

La suspensión se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación interna de Cuba. El pasado 4 de febrero, el Gobierno canadiense recomendó a sus ciudadanos extremar las precauciones durante sus viajes a la isla debido al agravamiento de la escasez de electricidad, combustible y bienes básicos, advirtiendo que la disponibilidad de vuelos podría verse afectada con poca antelación. El impacto económico persiste.