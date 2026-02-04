Así será el Dubai Loop, el túnel que planea construir Elon Musk en Emiratos Árabes. Foto: X/@kh3lij_Arabi

Elon Musk, quien supo ser asesor del Gobierno de Donald Trump hasta que fue apartado por el propio presidente, pero sigue siendo de los empresarios más destacados del mundo, suma un nuevo proyecto a su haber, además de seguir siendo la cara visible de Tesla, SpaceX y la red social X.

Se trata de un túnel urbano en Dubái, que desarrollará a través de su compañía The Boring Company, que se especializa en la construcción de túneles subterráneos.

El magnate Elon Musk. Foto: Reuters

El acuerdo con la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái ya fue confirmado de manera oficial y busca transformar la movilidad en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo será el túnel subterráneo que construirá Elon Musk en Dubái?

Este proyecto, que está denominado Dubai Loop, contempla una construcción inicial de un túnel de 6,4 kilómetros que conectará el centro financiero de Dubái con el emblemático Dubái Mall, un centro comercial catalogado como el más grande del mundo, que cuenta con más de 1.200 locales y una superficie total superior al millón de metros cuadrados.

El túnel Dubai Loop de Elon Musk. Foto: X/@Sajwani

Esta obra de Musk incluirá cuatro estaciones y busca mejorar la eficiencia del transporte para que haya un flujo vehicular más fluido en una de las ciudades más visitadas del mundo.

El túnel contará con 3,6 metros de diámetro y estará diseñado para el transporte de vehículos mediante tecnologías avanzadas que prometen menores costos, tiempos de construcción más rápidos y un impacto reducido sobre las vías y servicios existentes, en comparación con sistemas de transporte tradicionales.

Luego de la construcción de la primera etapa, The Boring Compañy prevé extender el proyecto a 22,5 kilómetros, donde se incorporarán 19 estaciones en total. El tiempo estimado de construcción será de tres años.

En esta primera etapa, el costo estimado es de 154 millones de dólares. El costo final se calcula en 545 millones de dólares.

El túnel Dubai Loop de Elon Musk. Foto: X/@Sajwani

Cabe recordar que esta empresa de Musk ya construyó en 2021 un túnel en Las Vegas, Estados unidos, donde circulan vehículos Tesla adaptados para el sistema subterráneo.

Con este proyecto, Musk busca replicar en Dubái una fórmula que combina innovación tecnológica, transporte sostenible y urbanismo moderno, mientras la ciudad se consolida como un epicentro global de negocios y turismo.