La crisis política en Perú parecía haberle traído un respiro justo antes de sus elecciones, pero los escándalos que rodearon a José Jerí, quien ejerció de presidente interino hasta su destitución este martes, terminaron sacándolo del cargo y abocando al país andino a un nuevo vacío de poder.

Jerí asumió la presidencia hace apenas cuatro meses, al estar a cargo del Congreso en el momento que la expresidenta Dina Boluarte fue destituida por el Legislativo, y centró su gestión en la lucha contra la delincuencia y el crimen, lo que le valió una buena aceptación por parte de los peruanos durante las primeras semanas en el cargo.

Ahora, el político conservador se convirtió en protagonista del octavo cambio presidencial que vive Perú en casi una década de inestabilidad política -iniciada tras las elecciones de 2016-. En pocas semanas, con los comicios, el país tendrá a su noveno presidente en 10 años.

Por qué José Jerí fue destituido como presidente de Perú

1.- Las investigaciones en contra de José Jerí

La popularidad de Jerí, abogado de 39 años, se vino abajo cuando salieron a la luz una serie de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos. El más polémico fue un encuentro al que acudió encapuchado a un restaurante propiedad de uno de estos empresarios, lo que motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía por patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

Además, la prensa local afirma que al menos cinco mujeres jóvenes consiguieron contratos con el Estado después de reunirse con Jerí en Palacio de Gobierno, una de ellas tras pasar ahí toda la noche de Halloween y salir de la sede presidencial a la mañana siguiente.

2.- La votación de censura contra José Jerí

Estas revelaciones motivaron la presentación de una serie de mociones de censura contra Jerí, que lograron suficientes firmas como para tramitarse pese que el Congreso se encuentra en receso hasta marzo.

Este martes, estas mociones fueron aprobadas con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Al tratarse de un congresista que ejercía interinamente la Presidencia, su salida pudo darse con la mitad más uno de los votos del Parlamento.

En tanto, al ser censurado como presidente del Congreso, Jerí quedó automáticamente invalidado para seguir ejerciendo la Presidencia.

3.- Qué pasa con las elecciones en Perú

Esta situación se da a menos de dos meses de las elecciones generales convocadas para el domingo 12 de abril, donde varios partidos -que desde el Congreso apoyaron a llegada de Jerí al sillón presidencial- no quisieron verse contagiados en las urnas de la impopularidad en la que cayó el exmandatario en las últimas semanas.

La única fuerza que mantuvo abiertamente su apoyo al ahora exmandatario fue el fujimorismo, que apostó por mantenerlo hasta la investidura presidencial del gobernante que saliera elegido en las urnas, con el argumento de darle estabilidad al país.

4.- Nueve presidentes en 10 años

Ollanta Humala fue el último presidente en completar un mandato, en 2016. Desde entonces, en casi una década pasaron siete presidentes por el Palacio de Gobierno de Lima.

José Jerí, ex presidente de Perú. Foto: REUTERS

Ahora, el Congreso de Perú deberá elegir este miércoles en un pleno extraordinario al nuevo mandatario interino del país andino, que será el octavo desde 2016.

Luego, el 12 de abril, el pueblo peruano deberá elegir a su nuevo presidente, para así llegar a los 9 jefes de Estado en 10 años, un número que ejemplifica una profunda crisis política.

Por el momento, no hay ningún candidato claro para ocupar esta fugaz presidencia, puesto que la mayoría de parlamentarios concurrirán a las elecciones del Senado y la Cámara de Diputados. Además, la baja popularidad, las investigaciones y los cuestionamientos rodean a muchos de los elegibles, cosa que limita todavía más encontrar un perfil de consenso.