El mensaje del papa León XIV en su primera misa de Navidad. Foto: REUTERS

El Vaticano incorporará inteligencia artificial para traducir en tiempo real las misas del Papa León XIV en la Basílica de San Pedro. Esta iniciativa le permitirá a los fieles de todo el mundo poder asistir y entender la palabra del Señor en hasta 60 idiomas directamente desde su smartphone en tiempo real, sin necesidad de descargar aplicaciones o usar dispositivos especiales.

El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. Foto: via REUTERS

El sistema busca resolver una limitación histórica: la diversidad lingüística de los peregrinos y turistas que asisten a las celebraciones en uno de los templos más visitados del mundo. Con esta herramienta, el objetivo es ampliar el acceso y facilitar la comprensión de los mensajes durante las ceremonias presididas por el Papa.

La implementación de este nuevo sistema de traducción coincide con las actividades previstas por el 400° aniversario de la dedicación de la basílica, cuya consagración tuvo lugar en 1626.

Cómo funcionará la traducción en tiempo real de la misa del Vaticano

A través de un código QR ubicado en distintos puntos del templo, los asistentes podrán acceder a una plataforma web desde su celular, elegir su idioma y recibir la traducción en formato texto o audio en tiempo real.

Detrás del desarrollo está la empresa italiana Translated, en colaboración con Carnegie-AI LLC y el investigador Alexander Waibel. La tecnología se basa en un sistema de inteligencia artificial denominado Lara, entrenado con grandes volúmenes de datos multilingües para ofrecer traducciones simultáneas con foco en precisión y contexto.

Audiencia del papa León XIV en el Vaticano. Foto: Reuters (Remo Casilli)

Desde el punto de vista tecnológico, el desafío es considerable. La traducción automática en tiempo real exige reconocimiento de voz preciso, procesamiento casi instantáneo y adaptación a expresiones propias del lenguaje religioso.

Si bien los desarrolladores sostienen que el sistema fue optimizado para minimizar errores, reconocen que, como toda herramienta de IA, no está exenta de imprecisiones. La complejidad aumenta en contextos litúrgicos, donde el tono, las referencias bíblicas y los matices culturales son clave.

Misa en el Vaticano

Cabe destacar además que en este caso, la inteligencia artificial no busca reemplazar a los intérpretes humanos en todos los escenarios, pero introduce una solución escalable para eventos masivos con audiencias globales que llegan año a año al Vaticano.