José María Balcázar, nuevo presidente de Perú. Foto: EFE

Perú tiene un nuevo presidente: José María Balcázar, el octavo en los últimos diez años. El Parlamento lo eligió para tomar el lugar de José Jerí, quien fue destituido el pasado martes tras pasar pocos meses en el poder.

Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú

Un dato a tener en cuenta es que Balcázar, de perfil izquierdista, tiene 83 años, lo que lo convierte en el presidente de mayor edad en la historia de Perú.

La elección se definió en una segunda vuelta, donde el flamante mandatario derrotó a María del Carmen Alva, la favorita en la previa.

La candidatura de Balcázar, quien fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú, fue presentada por el partido marxista Perú Libre, que ganó la Presidencia de Perú en 2021 con Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras el fallido intento de golpe de Estado de 2022, por el que cumple una condena de 15 años de cárcel.

Perú: un presidente investigado por corrupción

La trayectoria profesional y política del flamante presidente de transición de Perú, que nació el 17 de enero de 1943 en el norteño departamento andino de Cajamarca, ha estado marcada por controversias y denuncias que, según señalaron medios locales, han comprendido la presunta comisión de delitos como prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho.

Entre los casos más conocidos, registra investigaciones por presunto tráfico de influencias y fue expulsado de manera definitiva por el Colegio de Abogados de la región norteña de Lambayeque por una supuesta apropiación de fondos cuando fue su decano.

Precisamente, ese colegio de abogados rechazó este miércoles en un comunicado la candidatura de Balcázar y recordó que fue expulsado de la orden luego de un proceso disciplinario en el que se le imputaron faltas éticas, civiles y penales.

Como juez de la Corte Suprema fue sacado por irregularidades como anular sentencias que ya estaban en firme.

Además de este caso, en abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó, como presunto responsable de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en una denuncia constitucional presentada contra la ex fiscal general Patricia Benavides por un supuesto caso de corrupción.

Según esa denuncia, Benavides presuntamente ofreció a Balcázar “un intercambio de favores de naturaleza ilícita” para el sobreseimiento de un proceso penal que afrontaba a cambio de que el parlamentario votara a favor de archivar las denuncias constitucionales presentadas en contra de la exfiscal.

Polémicas en su labor parlamentaria

En junio de 2023, Balcázar causó gran polémica en su país al declarar que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, durante una reunión del Congreso que debatía un dictamen para impedir el matrimonio con menores de edad.

El congresista fue el único que se abstuvo a votar ese dictamen y luego, a pesar del rechazo que generó en parte de la sociedad e incluso instituciones como el Ministerio de la Mujer, reafirmó sus palabras y dijo que no se disculpaba por ellas.

En abril de 2024, también presentó un dictamen modificado de una propuesta de la pastora evangélica y congresista María Jáuregui, del partido ultraconservador Renovación Popular, que llevó a que se retire la obligación del uso del lenguaje inclusivo en todas las instituciones del Estado.

A pesar de las investigaciones y críticas lanzadas en su contra, Balcázar fue designado por el Congreso para ocupar la jefatura de Estado y se ha convertido en el octavo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí.