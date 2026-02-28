Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Reuters.

Desde que comenzaron los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán de este sábado que hay rumores de que Alí Jamenei, líder supremo iraní, fue asesinado. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, afirmó que hay “señales” de que lograron su eliminación.

Un alto funcionario de Irán confirmó a Reuters, desde el anonimato, que Jamenei fue asesinado este sábado.

Alí Jamenei “dejó de existir”, según las “señales” tras el ataque israelí a su residencia de este sábado, comentó el mandatario en una declaración retransmitida en la noche de este sábado y recogida por medios.

Así quedó el complejo donde vivía Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: X

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Además, Netanyahu llamó a los iraníes a alzarse contra el régimen de la República Islámica, algo que ya había hecho en distintas oportunidades durante el sábado. “Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, añadió.

Unos minutos antes, el Canal 12 de Israel había detallado que 30 misiles fueron lanzados sobre el complejo de Alí Jamenei, por lo que lo daban “casi seguramente” muerto.

Misterio sobre Alí Jamenei

En las últimas horas, un portavoz del Gobierno iraní dijo este sábado a la cadena británica BBC que no puede confirmar si el líder supremo seguía con vida, ni su paradero.

Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Reuters/West Asia News Agency.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jamenei y de otros dirigentes, así como sobre su paradero.

“No puedo confirmar nada”, afirmó, para añadir luego que el país y el pueblo entero están “concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial”, así como su defensa “de una agresión no provocada”.

Jameneí, de 86 años, no ha sido visto con vida a lo largo del día, aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a “una fuente informada”, que se encuentra al mando de las operaciones de defensa.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Foto: Reuters

Tampoco el presidente del Gobierno, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, han sido vistos hoy, pero los medios iraníes sostienen que se encuentran con vida y en buen estado.