El país asiático que superó a Francia y Reino Unido con su fuerza militar:

Fuerza Aérea de la República de Corea (ROKAF). Foto: Wikipedia.

La organización Global Firepower, que realiza el ránking de los ejércitos más fuertes del mundo, actualizó su listado 2026 con una nación que superó a grandes potencias.

Para realizar el informe, se analiza la cantidad de equipamiento militar, el número de tropas, la disponibilidad financiera, los recursos y la situación geográfica.

Nueva tecnología en EEUU Foto: Zona militar

Corea del Sur quedó en el top 5 de los ejércitos más poderosos del mundo

Corea del Sur, bajo una tensión creciente en los últimos años con su vecino del Norte, dedicó enormes recursos a la defensa militar, con el apoyo de Estados Unidos y enfocada en su alineación con Occidente.

La venta de bombas de Estados Unidos a Corea del Sur. Foto: Grok.

Cuenta con un ejército de unos 450.000 efectivos, un dato no tan llamativo, pero se destaca con su impresionante reserva de 3.1 millones de personas.

Tal como afirma GFP, el país sigue manteniendo una ventaja tecnológica sobre su nación rival y fronteriza.

Tropas de Corea del Sur Foto: via REUTERS

Además, esto le permitió superar en el ránking a históricas potencias mundiales como Francia y Reino Unido, que ocupan el sexto y el octavo puesto, respectivamente.

Estados Unidos, Rusia y China ocupan el top 3 del ranking elaborado por Global Firepower