Ataques en Medio Oriente. Foto: REUTERS

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este lunes que llevó a cabo una nueva oleada de ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en Medio Oriente, en lo que describió como la primera ofensiva bajo el liderazgo del nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Según informaron medios oficiales iraníes, los ataques tuvieron como blanco las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa, así como cinco bases militares de Estados Unidos en la región. Entre los objetivos mencionados se encuentra la base de helicópteros de Al Udeid, ubicada en Qatar y considerada la principal instalación militar estadounidense en Medio Oriente.

Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Foto: via REUTERS

Nueva fase de la campaña militar de Irán

De acuerdo con el portal Iran Nuances, cercano a la Guardia Revolucionaria, la operación fue presentada como una nueva fase de la campaña militar iraní. “La nueva oleada de nuestra operación, dedicada al comandante en jefe supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, fue lanzada bajo el código ‘Aquí estoy Jameneí’”, señaló el medio.

Las autoridades iraníes indicaron que en los ataques se emplearon misiles balísticos superpesados, entre ellos los modelos Qadr, Khorramshahr y Jeibar, considerados parte del arsenal estratégico del país.

La ofensiva se produce apenas horas después de que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, fuera designado como nuevo líder supremo de Irán. La elección se concretó la noche del domingo por decisión de la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de nombrar a la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica.

Mientras tanto, en Israel las sirenas de alerta volvieron a sonar durante la mañana de este lunes en varias zonas del país. Las autoridades israelíes informaron que al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas a causa de los ataques.

Los enfrentamientos forman parte del noveno día consecutivo de hostilidades desde que Israel y Estados Unidos iniciaran operaciones militares contra Irán el pasado 28 de febrero, en un conflicto que ha elevado la tensión en toda la región y mantiene en alerta a la comunidad internacional.