Acuerdo entre Chile y EEUU por minerales críticos y tierras raras. Foto: EFE

El gobierno de José Antonio Kast acordó impulsar la cooperación entre Chile y Estados Unidos en materia de minerales críticos y tierras raras, en medio de la creciente competencia por el suministro de materias primas para la transición ecológica y la tecnología.

La Cancillería chilena explicó en un comunicado que la declaración conjunta establece “consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes” y que la primera de ellas “se realizará dentro de los próximos 15 días”.

Las consultas buscarán, entre otras cosas, “abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras y la identificación conjunta de proyectos”, así como “gestionar la chatarra” y “explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión”.

“El texto considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países (...) y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro”, apuntó el Ministerio chileno.

Los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, niquel) y las tierras raras son esenciales para la transición energética y la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

Chile es el mayor productor de cobre del mundo y concentra además cerca de un tercio de las reservas globales de litio.

Además, el país trasandino es uno de los tres de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio tanto con China como con Estados Unidos.