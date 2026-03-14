Varias explosiones se registraron este viernes 13 de marzo en Tel Aviv, en el centro de Israel, después de que el ejército israelí detectara el lanzamiento de misiles desde Irán. Las sirenas de alerta antiaérea se activaron en la ciudad y en zonas cercanas mientras el sistema de defensa aérea entraba en funcionamiento para interceptar los proyectiles.

Las detonaciones también se escucharon en Jerusalén, situada a unos 70 kilómetros de Tel Aviv. Periodistas en el lugar observaron columnas de humo negro que se elevaban en al menos dos puntos del área metropolitana.

Según el servicio de emergencias Magen David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja, equipos de rescate acudieron a tres lugares tras recibir llamadas de alerta, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas. Poco después, el ejército israelí informó que se había producido una segunda andanada de misiles iraníes y reiteró que los sistemas de defensa aérea seguían trabajando para interceptarlos.

Guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán. Foto: REUTERS

En la ciudad de Rishon LeZion, cerca del Aeropuerto Ben Gurion, la caída de escombros abrió un cráter en una calle residencial. Más al norte, en Shoham, equipos de bomberos trabajaban para controlar un incendio en una vivienda.

“Un misil provocó el incendio y luego cayó metralla”, explicó un rescatista voluntario, quien añadió que varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas. “Hubo muchos daños, pero afortunadamente lograron salir ilesas”, señaló.

Irán permitió el paso de buques indios por el estrecho de Ormuz

En paralelo, Irán autorizó el paso de dos buques cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) con bandera de India a través del estratégico estrecho de Ormuz, en lo que representa una excepción al bloqueo marítimo que ha afectado al suministro energético mundial desde el inicio del conflicto regional.

Según la agencia Reuters, fuentes con conocimiento del asunto indicaron que el buque cisterna Shivalik atravesó el estrecho escoltado por la Armada india. Se espera que un segundo barco, el Nanda Devi, realice el mismo trayecto en las próximas horas.

Ataque de EE.UU. e Israel en Irán. Foto: X/@AR_Chaudhary

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra Irán a finales de febrero, Teherán restringió gran parte del tráfico marítimo en el estrecho, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Por ese paso circula habitualmente cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado transportado por mar a nivel global.

Las autoridades iraníes habían advertido que no permitirían que cargamentos energéticos destinados a Estados Unidos o a sus aliados cruzaran esa vía marítima. Sin embargo, India solicitó excepciones debido a la gravedad de su situación energética.

El primer ministro indio, Narendra Modi, confirmó el jueves que mantuvo una conversación con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la que abordaron el tránsito de mercancías y energía desde el Golfo. India atraviesa actualmente una de las peores crisis de gas de las últimas décadas. El gobierno redujo el suministro a industrias para garantizar el abastecimiento doméstico, especialmente el gas utilizado para cocinar.

Bombardeos entre Israel e Irán en Medio Oriente. Foto: Reuters (West Asia News Agency)

Ambos buques pertenecen a la compañía estatal Shipping Corporation of India. En paralelo, Nueva Delhi también brindó refugio a 183 marineros iraníes de un buque que quedó varado en el país tras el estallido de la guerra.

La embarcación formaba parte de un grupo de tres naves que habían participado en maniobras navales en India. Otro de esos barcos fue hundido posteriormente por un torpedo estadounidense frente a las costas de Sri Lanka.