Explosión frente a una escuela judía en Países Bajos:

Explosión en un colegio judío de Paises Bajos. Foto: EFE

Una explosión se produjo en una escuela judía en Amsterdam, capital de Países Bajos, generando un incendio que causó daños leves al exterior del edificio.

“Este es un acto cobarde de agresión contra la comunidad judía. Comprendo el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam”, dijo en un comunicado la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema.

Asimismo, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó el ataque de “terrible” y dijo que iniciaría conversaciones con la comunidad judía. “Deben sentirse siempre seguros en nuestro país”, añadió.

Explosión en un colegio judío de Paises Bajos. Foto: EFE

Según las autoridades, las cámaras de vigilancia grabaron a una persona colocando y detonando el explosivo en el muro exterior de la escuela.

Los recientes antecedentes

Este ataque se suma a una explosión frente a una sinagoga de Róterdam, ocurrida el jueves, y a otro ataque en una sinagoga de Lieja (Bélgica) el pasado lunes.

Explosión frente una sinagoga en Lieja, Bélgica. Foto: EFE

La policía de los Países Bajos arrestó a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, sospechosos de la explosión en la sinagoga de Róterdam.

“Dos noches seguidas, un cobarde ataque con un artefacto explosivo contra un edificio judío”, dijo el ministro de Justicia neerlandés, David van Weel, añadiendo que “gracias a las medidas de seguridad y la vigilancia, se evitó un daño mayor”.

Israel denunció “epidemia de antisemitismo”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel denunció una “epidemia de antisemitismo” en Países Bajos tras una explosión en un colegio judío de Ámsterdam.

“En Países Bajos arrecia una epidemia de antisemitismo”, denunció el ministerio en un comunicado publicado en X.

“¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?”, se pregunta Israel, que considera que “el Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para luchar contra el antisemitismo”.