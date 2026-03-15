El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. Foto: REUTERS

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, dejó en claro este domingo que los ataques contra Irán, en el marco de la guerra en Medio Oriente que comenzó con los bombardeos del pasado sábado 28 de febrero, durarán hasta que queden eliminadas las “amenazas existenciales” de la nación islámica.

Estas palabras, Saar las pronunció durante su visita al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el viernes pasado un misil iraní generó 58 heridos, aunque ninguno de gravedad.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar. Foto: EFE.

“Queremos acabar con las amenazas existenciales de Irán a largo plazo, no queremos ir cada año a otra guerra”, confesó Saar.

En ese sentido, el ministro destacó la coordinación a diario que hay entre Israel y Estados Unidos, ya sea a nivel político como militar.

Israel acusó a Irán de “crímenes de guerra”

En la tónica de las declaraciones de políticos y altos rangos de cada país respecto del conflicto en Medio Oriente, también Saar se expresó respecto del accionar de Irán que ataca a parte de la población israelí, algo que calificó como “crímenes de guerra”.

Además, insistió en que los últimos ataques de Irán solo causaron víctimas entre civiles. Hasta el momento de la escritura de esta nota, 12 personas fallecieron en Israel por causa de los misiles iraníes.

Guerra en Medio Oriente. Foto: EFE

Entretanto, en Irán, los ataques israelíes ya causaron el deceso de al menos 1.230 personas, según la cifra oficial actualizada al 5 de marzo, por lo que se estima que los muertos habrán subido desde entonces.

Finalmente, respecto de la posición de Israel con el Líbano, Saar se encargó de aclarar que su país no mantiene “disputas graves con el Estado”, sino con el grupo terrorista Hezbollah que, según el ministro, actúa bajo las órdenes de Irán.

Lo que sí criticó Saar es que el gobierno libanés aún no haya tomado medidas efectivas para detener los ataques por parte de Hezbollah. En definitiva, la paz con el Líbano -según Saar- dependerá de que el grupo terrorista chií detenga sus agresiones.