El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte. Foto: via REUTERS

Las autoridades de Corea del Norte insistieron en que la nuclearización del país es un asunto “irreversible” y criticaron los llamamientos de Estados Unidos y Corea del Sur al desarme, días después de que Seúl y Washington reincorporasen la desnuclearización norcoreana al informe de una reunión clave sobre asuntos nucleares.

“El desarrollo de nuestro escudo nuclear es un proceso legítimo para disuadir la injerencia y las amenazas externas, garantizar la soberanía y la seguridad del Estado y asegurar la paz y la estabilidad regionales”, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado publicado este domingo por la agencia estatal de noticias del país, KCNA.

Buque de guerra de Corea del Norte de la clase Choe Hyonen. Foto: KCNA

“Nunca podrá existir una coexistencia pacífica” mientras Corea del Sur actúe como “títere de las fuerzas ucranianas”

El portavoz aseguró que la desnuclearización “es un asunto finalizado de manera irreversible”, y calificó de “fantasía” que EE.UU. y Corea del Sur mencionen el desarme de otros países durante una reunión para coordinar el uso de armas atómicas contra esos mismos países.

Este jueves, Seúl y Washington reafirmaron su compromiso con la desnuclearización norcoreana en la declaración conjunta de la sexta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG), creado en 2023 para discutir la disuasión extendida estadounidense sobre Corea del Sur, que se refiere al compromiso de la Casa Blanca de usar todas sus capacidades militares, incluida la nuclear, para defender al país.

Buque de guerra de Corea del Norte de la clase Choe Hyonen. Foto: KCNA

En el comunicado de la sesión previa del NCG, celebrada en diciembre del año pasado, no se mencionó explícitamente a Corea del Norte ni la desnuclearización de la península, referencias que hasta entonces habían aparecido de forma constante en las declaraciones del mecanismo.

La omisión de entonces se produjo en un contexto marcado por la intención declarada del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse de nuevo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, lo que dio pie a especulaciones de que Washington y Seúl evitaron abordar públicamente el tema para no entorpecer un posible acercamiento.

Cabe recordar que la Unión Europea (UE) y Corea del Sur firmaron el miércoles pasado un acuerdo sobre comercio digital y reforzaron su asociación estratégica en seguridad y defensa, en respuesta a un contexto internacional que los líderes calificaron de “incierto”.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, junto al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, emitieron una declaración conjunta que incluyó una condena a “la cooperación militar ilegal” entre Moscú y Pyongyang.