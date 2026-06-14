El youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro

Gaspi, youtuber argentino. Foto: X @AlertaArgNews

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, murió en el trágico choque entre dos helicópteros este domingo en Río de Janeiro, Brasil, según confirmaron fuentes de la investigación.

Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Sin embargo, aún no se puede confirmar oficialmente la muerte del artista ni de los demás ocupantes debido a que los cuerpos hallados en el lugar del hecho están carbonizados, según informó la agencia EFE.

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Oliver Tree, cantante estadounidense. Foto: Wikipedia

Su primer show en el viejo continente está programado para el 1 de julio en Lisboa, y luego tiene dos conciertos planeados en Madrid y Barcelona antes de seguir para Italia.

El artista, que tenía programado para el 1 de julio en Lisboa, publicó el fin de semana un video en su cuenta de Instagram junto a Thiago Alcântara, un influencer de Río de Janeiro, en el que se lo ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso.

Terrible accidente en Río de Janeiro

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Uno de los vehículos se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte autos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Accidente aéreo en Río de Janeiro. Foto: REUTERS

Ambos pilotos contaban con “mucha experiencia” y se desempeñaban como instructores de aviación, según declaraciones a medios brindadas por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere.

De acuerdo al funcionario, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones están a disposición de los peritos aeronáuticos.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.