La historia de los nombres de las estaciones: por qué Florida pasó a ser Catedral en el subte de Buenos Aires

Estación Catedral hoy Foto: Wikipedia

La historia del subte de Buenos Aires no solo se explica a través de fechas, túneles y extensiones. También puede leerse en algo que millones de pasajeros ven todos los días, casi sin detenerse: los nombres de las estaciones. Detrás de cada cartel hay un recorte del pasado porteño, una decisión urbana y, muchas veces, una transformación simbólica del mapa de la ciudad.

Uno de los casos más interesantes es el de la actual estación Catedral, cabecera de la Línea D, que durante años llevó otro nombre: Florida. Ese cambio no fue un detalle menor ni una simple corrección geográfica. En realidad, reflejó cómo Buenos Aires fue reordenando su identidad urbana en torno a sus espacios más emblemáticos. La estación cambió de nombre, pero en ese movimiento dejó una pista fascinante sobre la historia del centro porteño.

Cuando Catedral todavía se llamaba Florida

La Línea D fue inaugurada el 3 de junio de 1937 y su primer tramo unió Tribunales con la estación que en ese momento se llamaba Florida, hoy conocida como Catedral. Ese recorrido inicial tenía alrededor de 1,7 kilómetros y formó parte de la expansión de una red que ya se había convertido en una marca de modernidad para Buenos Aires. La terminal recibió originalmente el nombre Florida por su ubicación sobre la avenida Presidente Roque Sáenz Peña y su cercanía inmediata con la tradicional calle Florida.

Subte D en el año 1935 Foto: Wikipedia

El dato no quedó perdido en la memoria oral. Incluso en mapas históricos de la red, como los reproducidos para 1955, la estación figura todavía como Florida, lo que confirma que el nombre original se mantuvo durante un tiempo antes de que se impusiera la denominación actual. Esa permanencia muestra que los cambios en la toponimia del subte no siempre fueron instantáneos: muchas veces acompañaron procesos más amplios de resignificación del espacio urbano.

La calle Florida: una historia mucho más antigua que el subte

Para entender por qué la estación se llamó primero Florida, hay que mirar mucho más atrás que 1937. La calle Florida aparece vinculada al trazado original de Buenos Aires desde tiempos coloniales y, antes de adoptar su nombre actual, pasó por varias denominaciones. Primero fue San José, luego Baltasar Unquera tras las Invasiones Inglesas, y finalmente recibió el nombre de Valle de la Florida en homenaje a una victoria sobre los realistas en el Alto Perú. Con el correr del tiempo, quedó simplemente como Florida, una de las arterias más famosas de la ciudad.

Ese peso histórico también explica por qué el nombre resultaba lógico para una estación céntrica. Florida no era solamente una calle: era un símbolo comercial, social y urbano de Buenos Aires. Además, fue pionera en otro aspecto decisivo del paisaje porteño: comenzó a peatonalizarse en 1913 y terminó de convertirse en peatonal en toda su extensión en 1971, consolidándose como uno de los corredores más transitados y reconocibles del microcentro. Por eso, nombrar una estación como Florida era, también, anclarla en un punto de referencia inmediato para los pasajeros.

Por qué la estación dejó de llamarse Florida y pasó a ser Catedral

Con el tiempo, la ciudad empezó a identificar con más fuerza ese punto del mapa no por la calle comercial sino por uno de los edificios más representativos del casco histórico: la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La estación pasó a llamarse Catedral precisamente por su cercanía con ese templo, ubicado frente a Plaza de Mayo, en una zona donde se cruzan la historia política, religiosa e institucional del país. El cambio de nombre ayudó a reforzar una referencia patrimonial más precisa y potente para vecinos, turistas y usuarios de la red.

La inauguración de la Línea D Foto: Wikipedia

La Catedral Metropolitana no es un detalle menor en la geografía porteña. El sitio estuvo destinado a la iglesia mayor desde la segunda fundación de Buenos Aires, y el edificio actual es el sexto levantado en ese mismo lugar. Su construcción definitiva comenzó en 1752 y se completó en 1852, mientras que su fachada neoclásica terminada en el siglo XIX la convirtió en una de las postales más reconocibles de la ciudad. En ese sentido, que la estación adoptara el nombre Catedral implicó que el subte dejara de mirar solo la circulación comercial de la zona para vincularse de manera directa con un emblema histórico nacional.

Una estación que también conserva arte, memoria y patrimonio

La actual estación Catedral no solo cambió de nombre: también se transformó en una pieza destacada del patrimonio subterráneo porteño. Fue construida por la compañía CHADOPyF e inaugurada en 1937, y décadas más tarde, en 1997, fue declarada Monumento Histórico Nacional. Eso la ubica entre los espacios del subte que no solo cumplen una función de transporte, sino que también conservan valor arquitectónico y cultural.

Historia del tramo entre Tribunales y Florida en Buenos Aires Foto: Wikipedia

En sus andenes, además, la estación guarda murales basados en bocetos de Rodolfo Franco realizados en 1936, ejecutados por Cattaneo y Compañía. Las obras comparan dos Buenos Aires distintas: una ciudad de la década de 1830, ligada al río y a la vida colonial, y otra de 1936, moderna, cosmopolita y atravesada por el crecimiento urbano. Es una síntesis perfecta del sentido profundo de esta estación: Catedral no es solo una parada de la Línea D, sino un punto donde conviven la memoria religiosa, la historia política y la modernidad del transporte.

De Florida a Catedral: cómo los nombres del subte cuentan la historia de Buenos Aires

La transformación de Florida en Catedral revela algo más grande que un simple cambio de cartel. Muestra cómo el subte acompaña la forma en que una ciudad se piensa a sí misma. Primero, la estación tomó el nombre de una calle central, comercial y vibrante. Después, adoptó el de un edificio cargado de peso histórico e institucional. En ambos casos, la lógica fue la misma: hacer del transporte un espejo del entorno.

Por eso, cada vez que un tren llega a Catedral, no solo está entrando a una terminal del microcentro. También está llegando a un lugar donde sobrevive una historia menos visible, pero igual de poderosa: la de una estación que alguna vez fue Florida y que todavía guarda, en su nombre pasado, una parte del ADN de Buenos Aires. Ese es, justamente, el encanto del subte porteño: bajo tierra también late la historia.