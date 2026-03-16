Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en las últimas horas que está “en contacto” con Irán, pero mostró dudas de que Teherán esté preparada para llevar a cabo negociaciones serias que pongan fin a la intervención que empezó hace 16 días.

Trump afirmó además que está conversando con varios países sobre la formación de una coalición que patrulle el estrecho de Ormuz, en línea con la petición que ha hecho este fin de semana, a través de Truth Social y en declaraciones a medios, de colaboración a los países aliados.

Sin embargo, en conversaciones con periodistas en el avión presidencial de vuelta de Mar-a-Lago a Washington este domingo, no quiso especificar con qué países ha mantenido conversaciones para crear esta coalición internacional.

Trump anunció un alto el fuego entre Irán e Israel. Foto: Reuters/Dado Ruvic

El mandatario señaló que la operación “comenzaría de inmediato” una vez formada la coalición.

“Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio, porque, en efecto, es su propio territorio. Es el lugar de donde obtienen su propia energía”, afirmó, ya que como ha insistido este fin de semana, tanto Europa como China dependen del petróleo del Golfo.

Precisamente sobre China, consideró que es “un caso de estudio interesante”, cuando se le preguntó si Pekín estaba involucrado en la coalición, aunque no confirmó su participación.

Sobre si está listo para declarar la victoria en Irán, afirmó: “no, no voy a hacerlo. No hay motivo para ello. Simplemente digo que están diezmados... si nos marcháramos ahora mismo, les tomaría diez años o más reconstruirse; aun así, no voy a declararlo”.

Recompensa a cambio de información sobre los líderes iraníes

En medio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el Gobierno de Donald Trump informó que ofrece una recompensa de diez millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes iraníes.

El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece la millonaria recompensa “por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes”.

“Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, asegura el organismo.

Además, recuerda que “el 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado de EEUU designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como Organización Terrorista Extranjera en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada”.

En tanto, asegura que “la CGRI es responsable de numerosos ataques contra estadounidenses e instalaciones estadounidenses, incluyendo atentados que causaron la muerte de ciudadanos estadounidenses. Desde su fundación en 1979, la CGRI adquirió un papel fundamental en la ejecución de la política exterior de Irán”.

Entre las personas incluidas en la lista figura el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder Ali Jamenei, líder supremo durante casi cuatro décadas, que fue asesinado en Teherán el pasado 28 de febrero, el primer día de los ataques.