Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

En medio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que se encuentra ya en su día número 16, el Gobierno de Donald Trump informó que ofrece una recompensa de diez millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes iraníes.

El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece la millonaria recompensa “por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes”.

“Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, asegura el organismo.

Amenazas de Irán en Medio Oriente. Video: Canal 26

Además, recuerda que “el 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado de EEUU designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como Organización Terrorista Extranjera en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada”.

En tanto, asegura que “la CGRI es responsable de numerosos ataques contra estadounidenses e instalaciones estadounidenses, incluyendo atentados que causaron la muerte de ciudadanos estadounidenses. Desde su fundación en 1979, la CGRI adquirió un papel fundamental en la ejecución de la política exterior de Irán”.

Entre las personas incluidas en la lista figura el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder Ali Jamenei, líder supremo durante casi cuatro décadas, que fue asesinado en Teherán el pasado 28 de febrero, el primer día de los ataques.

Marchas en Irán con imágenes de Ali Jamenei y Mojtaba Jamenei. Foto: REUTERS

Qué pasa con la salud de Mojtaba Jamenei

Ante las dudas sobre el estado de salud del nuevo líder supremo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que estaba herido y probablemente desfigurado, pero un día después el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán.

“Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo”, dijo Araqchi a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

En la lista de líderes por los que Estados Unidos ofrece recompensa aparecen también Ali Larijani, jefe de seguridad nacional del país, y Ali Asghar Hejazi, quien fue jefe de gabinete del ayatolá Ali Jamenei.