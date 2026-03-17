Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Foto: EFE

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó la muerte de Ali Larijani, el jefe de seguridad nacional, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

El comunicado también señalaba que el hijo de Larijani, Morteza, y varios guardias “alcanzaron el elevado rango de mártires”.

Israel Katz, ministro de Exteriores de Israel. Foto: REUTERS

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Larijani y Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar voluntaria Basij que Irán utiliza para reprimir las protestas civiles, murieron la noche del lunes.

Larijani era considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el “hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí”.

Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Foto: EFE

La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Además, fue presidente del Parlamento iraní durante más de una década y ex comandante de la Guardia Revolucionaria. Poseía también una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad iraní de As Sharif.