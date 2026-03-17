Mojtaba Jamenei designó a Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar. Foto: X/@KRONIKInsights

Cuenta con alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional: ese es el status de Mohsen Rezai, quien recientemente fue designado nuevo asesor militar de Irán por el propio líder supremo de la república islámica, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Rezai está vinculado también con el ataque terrorista a la mutual judía AMIA que sufrió la Ciudad de Buenos Aires en julio de 1994, de allí surge su pedido de captura.

¿Quién es Mohsen Rezai?

Este funcionario iraní cuenta con una extensa carrera política y militar dentro del régimen teocrático. Su designación, tal como lo indicó la agencia iraní Mehr, es causa de una “orden” del jefe de las Fuerzas Armadas.

Rezai (71), nacido el 1° de septiembre de 1954, es una figura central iraní al tiempo que una de las personas más buscadas por la Justicia argentina por su presunta participación directa en el atentado a la AMIA.

Mojtaba Jamenei designó a Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar. Foto: X/@Eng_china5

Lideró durante 16 años al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, siendo un comandante histórico de ella, entre 1981 y 1997. Este período fue clave, en donde se desarrollaron -entre otras cuestiones- la guerra entre Irak e Irán.

También se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Económicos y como secretario del Consejo de Discernimiento de Irán, un órgano consultivo de elevado nivel.

Rezai también llegó a ser candidato presidencial de su país, presentándose entre los años 2005, 2009, 2013 y 2021.

Desde muy joven inició su militancia política. A los 17 años resultó detenido, torturado e interrogado por la policía secreta SAVAK, mientras estaba en el poder la monarquía de Pahlavi. Debió permanecer encarcelado varios meses.

Tras ser liberado, estudió Ingeniería mecánica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán.

Tras producirse la Revolución Islámica en 1979 que acabó con la monarquía de Pahlavi y fue el origen de los ayatolás tomando el poder, pasó a formar parte del comité central tras integrarse a la estructura de los Muyahidines. Allí empezó a consolidar su carrera dentro del ámbito militar hasta que se convirtió en uno de los principales jefes de la Guardia Revolucionaria.

En el tiempo que duró la guerra entre Irak e Irán, desde 1980 a 1988, y donde Estados Unidos apoyó al régimen iraquí de Saddam Hussein, Rezai desempeñó funciones dentro del cuerpo militar iraní.

Luego de ello, se orientó a la economía, donde obtuvo un doctorado en la Universidad de Teherán y se desempeñó como profesor en la Universidad Militar Imam Husein.

Rezai y su conexión con el atentado a la AMIA

La alerta roja que pesa sobre Rezai por parte de Interpol data desde el año 2007. Según la Justicia argentina, él sería uno de los autores intelectuales del ataque que dejó un saldo de 85 muertos.

Atentado a la AMIA en 1994.

Mientras tanto, entre 2025 y 2026, la Justicia argentina avanza en la posibilidad de llevar a cabo un juicio en ausencia contra los acusados iraníes de haber hecho explotar la mutual judía, donde se incluye la figura de Rezai.

También Rezai fue vinculado con el atentado a la Embajada de Israel en nuestro país, ocurrido en 1992, donde murieron 22 personas y hubo 242 heridos. Su propio hijo, Ahmad, lo vinculó con este atentado, luego de haber desertado en 1998 y pedir el asilo político en los Estados Unidos.