Alí Larijani fue asesinado por Israel en un nuevo bombardeo. Foto: REUTERS

Medio Oriente transita el décimo octavo día de la guerra que involucra a países como Estados Unidos, Israel e Irán, con oleadas de ataques provenientes de ambas partes que mantienen en jaque a la región y al mundo entero.

Israel, en ese sentido, anunció que abatió al jefe del Consejo de Seguridad y a un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán, dos figuras sumamente importantes para Teherán, lo que podría significar un golpe muy duro para la nación islámica.

“Constituye otro duro golpe para los sistemas de mando y control de seguridad del régimen”, afirmó el Ejército israelí.

Israel confirmó que abatió al jefe del Consejo de Seguridad de Irán

El encargado de anunciar la noticia fue el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, cuando transmitió que el alto funcionario iraní Alí Larijani, murió por la noche a causa de un ataque aéreo.

Israel anunció que mató a Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Foto: via REUTERS

La función principal de Larijani era la de secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.

Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ratificaron que Larijani era el objetivo de ese bombardeo.

Israel también confirmó que mató a un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán

En ese mismo bombardeo, también se llevó a cabo un ataque “preciso” en el centro de Teherán donde murió Gholam Reza Soleimani, comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años.

“La Fuerza Aérea, bajo la precisa guía de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar, llevó a cabo ayer un ataque selectivo en el centro de Teherán y mató a Gholam Reza Soleimani”, anunciaron en un documento.

Gholam Reza Soleimani, comandante de la unidad Basij que asesinó Israel. Foto: X/@NewsDayMundo

Katz también se hizo eco de estos sucesos y afirmó que “Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados de la noche a la mañana y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Jamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”.

Día 18° de la guerra en Medio Oriente: los últimos acontecimientos

La Embajada de los Estados Unidos en Bagdad (Irak) fue el objetivo de una oleada de ataques con drones y cohetes durante la primera hora de este martes, según detallaron fuentes iraquíes.

Incluso, llegaron a describir el ataque como el más intenso desde el inicio del conflicto que comenzó formalmente el pasado sábado 28 de febrero.

También Israel anunció el lanzamiento de una “ola masiva” de ataques contra objetivos en Irán y Líbano y que su Ejército inició “una amplia ola de ataques” contra infraestructura iraní en Teherán y que inició “una ola adicional de ataques contra infraestructura terrorista de Hezbollah en Beirut”.

Donald Trump y sus embestidas para liberar al estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Mientras tanto, siguen los anuncios por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre accionar a tomar para liberar al estrecho de Ormuz que permanece bloqueado por la Guardia Revolucionaria de Irán, lo que impide el normal flujo de petróleo por la región, perjudicando al 20% de la dotación de crudo de todo el mundo.

En ese sentido, Trump criticó a los aliados como la OTAN y el Reino Unido por negarse a participar de la embestida contra Irán.