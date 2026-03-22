Donald Trump. Foto: EFE

Donald Trump dijo que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas de Irán si el país no reabre completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. El presidente norteamericano lo hizo a través de sus redes sociales oficiales en medio de una escalada de tensión en Medio Oriente.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande”, lanzó Trump mediante su cuenta de Truth Social.

La Casa Blanca se había mostrado reticente a bombardear plantas de energía en Irán para no alterar los precios del crudo, consciente de que cualquier represalia en el estrecho de Ormuz tendría consecuencias directas en las finanzas globales. El Ejército iraní se hizo eco de lo dicho por Trump y advirtió que atacará las plantas energéticas y de desalinización de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente

Tensión en Medio Oriente: Irán atacó dos ciudades del sur de Israel y hay casi 70 heridos

El conflicto entre Irán e Israel alcanzó un punto crítico este sábado 21 de marzo tras una serie de ataques con misiles balísticos que impactaron en el sur del territorio israelí. Los proyectiles alcanzaron las ciudades de Dimona y Arad, provocando el colapso de edificios, daños materiales severos y casi 70 heridos en zonas civiles reflejando así una escalada de tensión en Medio Oriente.

La ciudad de Dimona, que alberga el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, fue el primer objetivo reportado. El ataque dejó al menos 47 heridos y entre los afectados se encuentran un niño de 10 años y una mujer de 40 en estado moderado.

Video: El Confidencial.

Horas más tarde, un nuevo proyectil balístico impactó en la ciudad de Arad, también en el sur del país. El servicio de emergencia Magen David Adom informó que sus equipos atendieron a “aproximadamente 30 heridos” con lesiones de diversa gravedad.