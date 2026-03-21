Arabia Saudita expulsará a diplomáticos iraníes en medio de la escalada militar en la región. Foto: REUTERS

En una decisión que profundiza la fractura geopolítica en el Golfo, Arabia Saudita ordenó este sábado 21 de marzo la expulsión inmediata de cinco miembros de la delegación diplomática de Irán en su territorio. La medida, que otorga un plazo perentorio de 24 horas para abandonar el país, afecta directamente al agregado militar iraní y su equipo cercano.

La Cancillería saudí notificó formalmente que estos funcionarios fueron declarados “personas no gratas”, una herramienta diplomática que suele anteceder a la ruptura total de relaciones o que responde a incidentes graves de seguridad nacional. Esta decisión no ocurre de forma aislada, ya que se produjo horas después de que Irán lanzara misiles balísticos contra las ciudades israelíes de Dimona y Arad en represalia por el bombardeo previo a su planta nuclear de Natanz.

La celeridad del pedido reflejó la urgencia de Arabia Saudita por remover a los representantes militares iraníes. Hasta el momento, el gobierno de Irán no emitió una respuesta oficial, aunque se espera una medida recíproca contra la misión saudí en Teherán.

Esta ruptura parcial de los canales de comunicación militares ocurre en el momento más peligroso de las últimas décadas, con Israel evaluando su próxima respuesta tras los impactos en Dimona y Arad.