El prototipo de la aeronave X-76 de EEUU. Foto: Copilot IA.

Estados Unidos continúa con su evolución en cuanto al combate aéreo y en esta oportunidad presentó un moderno prototipo de aeronave. Se trata del X-76, que está impulsado por DARPA junto con Bell Textron para el USSOCOM y combina características de helicóptero y avión a reacción en una sola plataforma.

Este desarrollo es ambicioso y disruptivo al mismo tiempo: un avión capaz de despegar y aterrizar verticalmente, sin necesidad de pista, pero que una vez en el aire puede alcanzar velocidades cercanas a las de un jet.

Por tanto y gracias a esta combinación, se convierte en una especie de “híbrido” al cual se lo relaciona con el icónico helicóptero de la serie Airwolf, pero con tecnología real y objetivos militares concretos.

EEUU resuelve una limitación histórica de la aviación militar

El X-76 surge del programa SPRINT (Speed and Runway INdependent Technologies), y su principal objetivo es resolver una limitación histórica de la aviación militar: la disyuntiva entre velocidad y flexibilidad operativa.

Es que los aviones de combate requieren de pistas y los helicópteros pueden operar en casi cualquier terreno, aunque son más lentos. Por ello, este nuevo diseño busca complementar lo mejor de ambas aeronaves.

El protopio de avión de combate X-76. Foto: Copilot IA.

La clave tecnológica está en sus rotores ubicados en las puntas de las alas. Durante el despegue y aterrizaje, funcionan como un sistema de sustentación vertical similar al de un helicóptero. Sin embargo, una vez que la aeronave alcanza altura, estas palas se detienen y se pliegan, permitiendo que un motor a reacción impulse al avión como si fuera un jet convencional. Este mecanismo reduce drásticamente la resistencia aerodinámica, uno de los principales límites de velocidad en helicópteros.

Características del X-76

Asimismo y según los desarrolladores, el X-76 podría superar los 740 km/h, una cifra muy superior a la de los helicópteros de combate de la actualidad e incluso por encima de aeronaves híbridas como el V-22 Osprey.

El programa ya superó una etapa clave de diseño en marzo de 2026 y ahora avanza hacia la construcción del prototipo y las pruebas en tierra. Si el cronograma se cumple, los primeros vuelos de prueba podrían realizarse a partir de 2028. Más que un avión operativo inmediato, el X-76 es una plataforma experimental destinada a validar tecnologías que podrían integrarse en futuras generaciones de aeronaves.

Ya en el plano estratégico, su impacto potencial es significativo, dado que podría hacer desplegar tropas en zonas remotas sin la dependencia de aeródromos, lo que reduciría la vulnerabilidad ante ataques y aumentaría la capacidad de respuesta rápida.

También permitiría misiones de evacuación médica en tiempos mucho más cortos y en entornos hostiles.

Además, el X-76 podría cambiar la lógica de las operaciones especiales al facilitar inserciones sorpresivas a gran velocidad, evitando rutas previsibles o infraestructuras críticas que suelen ser blanco de ataques. En ese sentido, no solo representa un avance tecnológico, sino también una nueva forma de pensar la movilidad en el campo de batalla.